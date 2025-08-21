OpenAI, Meta и Google се съпротивляват на идеята за щатска регулация на AI

Технологични компании, включително OpenAI, Meta Platforms и Google, засилват съпротивата си да блокират идеята на американски щати да регулират бързоразвиващите се бизнеси за изкуствен интелект (AI), пише Bloomberg.

Технологичните гиганти оказват натиск както върху Белия дом, който е благосклонно настроен към изкуствения интелект, така и върху водения от републиканците Конгрес, след като пет щата, включително Тексас и Калифорния, приеха важни закони, свързани с технологията.

„Законодателите трябва да насърчават иновациите, а не да ги отблъскват от щата“, коментира Кури Маршал, директор по отношенията с щатското правителство в технологичната търговска група Chamber of Progress, сред чиито членовете са Andreessen Horowitz, Google, Apple и Amazon.com.

Въпреки че малка част от най-широкообхватните щатски правила са влезли в сила напълно, застъпници в индустрията искат да пренасочат регулацията към начините, по които се използва изкуственият интелект, отвъд разработването на нов AI. Първите компании, които направят пробиви в областта на изкуствения интелект, потенциално могат да спечелят трилиони долари пазарна капитализация.

„Надявам се фокусът да се измести от опитите за регулиране на разработването към регулиране на употребата“ при индивидуални клиенти, коментира Мат Перолт, ръководител на отдела за политика за изкуствен интелект във фирмата за рисков капитал Andreessen Horowitz.

През юни републиканците в Конгреса се опитаха и не успяха да наложат 10-годишна забрана за прилагане на щатски разпоредби към данъчното законодателство на президента Доналд Тръмп.

Компаниите успешно настояха съветниците на Белия дом да включат версия на федералния мораториум върху щатското регулиране в плана на Тръмп за изкуствения интелект през юли. Планът дава необвързващи насоки на федералните агенции, включително директива, че федералното финансиране, свързано с AI, не трябва да отива в щати с „прекалено рестриктивно“ регулиране на технологията.

Представители на технологичните компании също се опитват да извоюват 10-годишна забрана към бъдещо законодателство, казаха лобисти от индустрията, пожелали да останат анонимни.

С нарастването на употребата на изкуствен интелект, който поема задачи като оценяването на кандидатури за работа, идентифициране на заподозрени в престъпления, обработка на медицински искове и създаване на изображения, почти неразличими от истински снимки или видеоклипове, щатските власти са нетърпеливи да наложат някои правила.

До голяма степен федералното законодателство е в застой поради партийни разногласия и съпротива от страна на законодатели, подкрепящи технологиите.

Някои щати обмислят законодателство, което би изисквало от компаниите да провеждат одити, гарантиращи, че техните системи не вредят на потребителите, да разкриват кога хората взаимодействат с изкуствен интелект и да забраняват на компаниите да копират творчески произведения.

Технологичните компании и фирмите за рисков капитал, подкрепящи стартиращи компании в областта на изкуствения интелект, обаче се опасяват, че всяка регулация може да забави растежа им в новия сектор. И ако трябва да бъдат регулирани, те биха предпочели да избегнат навигирането през правилата на различните щати.