Meta купува облачни услуги от Google за 10 млрд. долара

Meta е решила да похарчи над 10 млрд. долара за облачни услуги от Google, твърдят двама източници на CNBC, запознати с въпроса.

Споразумението е с продължителност шест години, допълват източниците, пожелали да останат анонимни, тъй като условията на сделката са поверителни. За споразумението писа по-рано The Information.

Google се стреми да сключи големи договори за облачни услуги, докато преследва по-големите си конкуренти Amazon Web Services и Microsoft Azure в областта на облачната инфраструктура. По-рано тази година Google си спечели договор с OpenAI, която преди това беше много силно зависима от инфраструктурата Azure на Microsoft.

През юли Alphabet заяви, че звеното Google Cloud, което предлага абонаменти за софтуер за продуктивност в допълнение към инфраструктурата, е генерирало оперативна печалба от 2,83 млрд. долара при приходи за 13,6 млрд. долара за второто тримесечие.

Сделката на Meta с Google основно е свързана с инфраструктура за изкуствен интелект, твърди един от източниците. В отчета си от миналия месец Meta посочва, че очаква общите ѝ разходи за 2025 г. да бъдат в диапазона от 114 млрд. и 118 млрд. долара. Компанията инвестира сериозно в инфраструктура и кадри в сферата на изкуствения интелект, изгражда серията си от модели Llama и добавя AI в портфолиото си от услуги.

Meta и Google отдавна са конкуренти в онлайн рекламите. Но Meta се нуждае от цялата облачна инфраструктура, до която има достъп. Компанията управлява центрове за данни и е поела ангажименти да използва облачни услуги от Amazon и Microsoft.

Google отказва коментар.