Тръмп: Путин не иска среща със Зеленски, защото не го харесва

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е разговарял с Владимир Путин през последните дни и че според него фактът, че руският президент не харесва украинския лидер Володимир Зеленски е пречка за среща между двамата ръководители, предава Bloomberg.

„Той не го харесва“, каза Тръмп пред репортери в Овалния кабинет в понеделник. „Има хора, които не харесвам, и не ми харесва да се срещам с тях“, допълни той.

По време на последвалата среща с южнокорейския президент И Дже-мьон президентът на САЩ зааяви, че Украйна и Русия в крайна сметка трябва да решат дали да насрочат срещата.

„Това зависи от тях. Винаги казвам, че за танго са нужни двама“, заяви Тръмп.

Патовата ситуация около срещата Путин-Зеленски е поредният удар за усилията на Тръмп да сложи край на руското нашествие в Украйна, което вече е в четвъртата си година. Дипломатическите усилия на американския президент с двамата лидери този месец създадоха възможност за първи лични преговори от началото на конфликта, но тези надежди бяха разбити, тъй като Путин протака насрочването на среща със Зеленски.

Преди време Белият дом заяви, че Путин е дал съгласие за среща с украинския президент и че подготовката за нея е в ход. Но Кремъл не потвърди такъв ангажимент и все още не е насрочена среща на върха. Но в понеделник Тръмп призна, че не знае дали те ще се срещнат.

„Може би ще се срещнат, може би не. Те биха искали аз да присъствам на срещата. Аз им казах, че трябва да се разберат помежду си. Това е между вас, не е наша работа“, отбеляза американският президент.

Той добави, че може да има „много големи последици“, ако Русия не седне на масата за преговори и заплаши, че ще се намеси, ако нищо не се случи през следващите седмици. Тръмп вече заплаши, че ще наложи нови санкции и мита на Русия, ако тя не прекрати нашествието си, но все още не е предприел действия в тази насока.

Тръмп посочи, че е разговарял с Путин след последния им разговор в понеделник, когато се е обадил на руския лидер след среща с европейски ръководители, включително Зеленски, за да предложи мирна среща на върха.

Белият дом не е предоставил подробности на въпрос за последния разговор, който Тръмп каза, че е имал с Путин.

„Всеки разговор, който имам с него, е добър. И тогава, за съжаление, се пуска бомба в Киев или другаде и тогава аз много се гневя“, заяви Тръмп.

Той все пак отбеляза, че е оптимист, че „ще приключим войната“. Тръмп заяви, че е разговарял с Путин и по други проблеми, включително контрола върху ядрените оръжия.

„Бихме искали да се откажем от ядрените оръжия. Те са твърде мощни, говорихме и за това. Това е част от проблема, но трябва да приключим войната“, каза Тръмп.

Зеленски заяви, че очаква да обяви гаранции за сигурност, подкрепени от САЩ и европейските парньори през следващите дни.

„В момента екипите на Украйна, САЩ и европейските партньори работят върху архитектурата“, каза Зеленски в публикация в социалните мрежи миналата седмица.