Тръмп е разговарял по телефона със Зеленски и група европейски лидери за срещата с Путин

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се е обадил на украинския президент Володимир Зеленски и на група европейски лидери от борда на самолета Air Force One, за да ги информира за срещата си с руския държавен глава Владимир Путин, съобщава Bloomberg.

Европейските представители са приветствали дипломатическите усилия на американския президент, като същевременно са повторили призивите си за тристранна среща между Тръмп, руския президент и Зеленски, посочват източници, запознати с дискусията.

Според европейските лидери Украйна ще трябва да взема решения на своята територия и че настоящата линия на контакт трябва да бъде отправната точка на преговорите.

По време на разговора, продължил повече от час, лидерите са потвърдили, че Киев се нуждае от стабилни гаранции за сигурност, за да се гарантира, че всяко мирно споразумение ще се запази, и са се ангажирали да продължат да предоставят военна помощ на Украйна.

Темата за провеждането на тристранна среща на върха между Путин, Тръмп и Зеленски не е била повдигната, съобщи руският държавен телевизионен канал „Вести“, позовавайки се на помощника на руския президент Юрий Ушаков.

Тръмп и Путин определиха срещата си в Аляска в петък като продуктивна, но американският президент посочи, че пътят за прекратяване на войната, която е навлязла в четвъртата си година, все още не е финализиран.

Някои европейски политически лидери са обезпокоени, че Тръмп сега ще окаже натиск върху Зеленски да направи териториални отстъпки, за да постигне сделка.

В интервю за Fox News след срещата на върха, Тръмп заяви, че след разговора му с Путин са останали няколко спорни въпроса, макар да предупреди, че двамата не са постигнали споразумение, и насочи вниманието си към Зеленски, заявявайки, че от него зависи краят на войната.