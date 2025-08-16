Путин не иска прекратяване на огъня в Украйна

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се опита да представи по най-добрия възможен начин срещата си с Владимир Путин в Аляска в петък и взаимните любезности бяха възторжени. Но съществената новина от срещата изглежда е тази, че Путин отказва да прекрати войната в Украйна и дори няма да се съгласи на временно прекратяване на огъня. Убийствата, които Тръмп с право ненавижда, очевидно ще продължат, пише Wall Street Journal в редакционен коментар.

Тръмп обсипа с похвали Путин и каза, че двамата „са постигнали голям напредък днес“, въпреки че „не стигнахме“ до споразумение. Той не предостави подробности за „напредъка“ и обяви, че не е сложен край на военните действия. Републиканецът посочи, че са се споразумели за много неща, но не и за най-важните области, което вероятно означава прекратяване на огъня и всякакви компромиси по отношение на военните цели на Путин.

В Европа ще има известно облекчение за това, че Тръмп не обяви сделка с Путин, която да им представи като свършен факт. Вместо това американският президент каза, че ще се обади на европейските си съюзници и на украинския президент Володимир Зеленски, за да ги информира за случилото се в Аляска.

„Няма сделка, докато няма окончателно споразумение“, заяви той.

Путин от своя страна не разкри нищо за Украйна. Той предложи познатата си реплика, че „първопричините“ за войната трябва да бъдат отстранени, преди тя да може да приключи. Под това той обвини Украйна, че иска сама да определи бъдещето си като част от Европейския съюз (ЕС) с помощта за сигурност от страните от НАТО.

Забележително е, че Путин прекара по-голямата част от монолога си пред пресата, ласкаейки Тръмп, подкрепяйки мнението на президента на САЩ, че войната никога нямаше да се случи, ако Тръмп беше на власт през 2022 г., и възхвалявайки възможностите за бизнес връзки между САЩ и Русия. На фона на помрачената икономика на Русия Путин иска финансово облекчение.

В този смисъл руснакът постигна една от основните си цели от срещата на върха, а именно началото на рехабилитацията му като световен лидер. Срещата сложи край на изолацията му от Запада и той не се отказа от нищо за тази цел. Изглежда също така е спечелил повече време, за да продължи да бомбардира украински градове и бавно да завзема все повече територии.

Не е ясно какво печели Тръмп. Той заяви пред медиите, че ще се ядоса, ако от преговорите не се стигне до прекратяване на огъня, но републиканецът не демонстрира никакво раздразнение след това. Може би е имало някаква тиха отстъпка, която Тръмп ще направи в замяна на края на огъня в Украйна, и ако е така, ще разберем това в някакъв момент.

Ако е имало само учтивост и упоритост от страна на Путин, тогава Тръмп ще трябва да реши дали ще спази червените линии, които е начертал. В сряда той обеща „много тежки последици“, ако Путин не се съгласи да прекрати войната. Ще предприеме ли сега действия за налагане на санкции на купувачите на руски петрол като Китай и Турция, както Тръмп направи с Индия? Или ще се съгласи на втора среща на върха, както изглежда иска Путин, с надеждата, че следващият път ще бъде различно?

Желанието на Тръмп да бъде миротворец е похвално, но в лицето на Владимир Путин той си има работа с твърдоглав човек, чиито очи са насочени към завладяването на Украйна рано или късно. Путин ще се откаже от тази цел само ако види обединен Запад, решен да му откаже тази победа, който е готов да му наложи непосилни санкции, ако той продължи своя поход в Украйна.