Тръмп се закани да си тръгне, ако срещата с Путин „не върви добре“

Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани, че ако неговата среща с руския му колега Владимир Путин „не върви добре“, той ще си тръгне, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс. Това заяви президентът от борда на "Еър Форс 1" напът за срещата в Аляска.

Планирано е двамата да разговарят във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в град Анкоридж, като срещата се очаква да започне около 22:30 ч. българско време (11:30 ч. местно време).

„Ако срещата с Путин не върви добре, ще стана и ще си тръгна“, заяви Тръмп, допълвайки: „Европа не може да ми казва какво да правя. Искам да видя как огънят (в Украйна) спира. Няма да съм щастлив, ако това не стане днес“.

Президентът също така отбеляза, че не знае какъв резултат би направил срещата с Путин успешна.

„Няма нищо сигурно“, отбеляза той и добави: „Искам определени неща. Искам прекратяване на огъня“.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски посочи, че Русия продължава да атакува страната му преди срещата на върха със САЩ.

„Войната продължава. Тя продължава точно защото няма заповед, нито какъвто и да било сигнал, че Москва се готви да спре тази война“, добави Зеленски в Telegram.

По-рано местни власти съобщиха за един загинал при ракетен удар в Днепропетровска област, предаде БТА, позовавайки се на Укринформ.

Руските сили са нанесоха удар и по централната част на Суми, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация в Сумска област Олег Григоров във Facebook, като подчерта, че ударът е поразил гражданска инфраструктура.