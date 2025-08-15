IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Тръмп се закани да си тръгне, ако срещата с Путин „не върви добре“

Европа не може да ми казва какво да правя, категоричен бе американският президент

21:06 | 15.08.25 г. 3
Снимка: Will Oliver/EPA/Bloomberg
Президентът на САЩ Доналд Тръмп се закани, че ако неговата среща с руския му колега Владимир Путин „не върви добре“, той ще си тръгне, предаде БТА, позовавайки се на Ройтерс. Това заяви президентът от борда на "Еър Форс 1" напът за срещата в Аляска.

Планирано е двамата да разговарят във военната база „Елмендорф-Ричардсън“ в град Анкоридж, като срещата се очаква да започне около 22:30 ч. българско време (11:30 ч. местно време).

„Ако срещата с Путин не върви добре, ще стана и ще си тръгна“, заяви Тръмп, допълвайки: „Европа не може да ми казва какво да правя. Искам да видя как огънят (в Украйна) спира. Няма да съм щастлив, ако това не стане днес“.

Президентът също така отбеляза, че не знае какъв резултат би направил срещата с Путин успешна.

„Няма нищо сигурно“, отбеляза той и добави: „Искам определени неща. Искам прекратяване на огъня“.

Междувременно украинският президент Володимир Зеленски посочи, че Русия продължава да атакува страната му преди срещата на върха със САЩ.

„Войната продължава. Тя продължава точно защото няма заповед, нито какъвто и да било сигнал, че Москва се готви да спре тази война“, добави Зеленски в Telegram.

По-рано местни власти съобщиха за един загинал при ракетен удар в Днепропетровска област, предаде БТА, позовавайки се на Укринформ. 

Руските сили са нанесоха удар и по централната част на Суми, съобщи ръководителят на регионалната военна администрация в Сумска област Олег Григоров във Facebook, като подчерта, че ударът е поразил гражданска инфраструктура. 

Последна актуализация: 21:06 | 15.08.25 г.
доналд тръмп войната в украйна владимир путин
3
Алехандро
преди 14 минути
Ако Анкъридж беше в *** щеше да е поредната кална съветска дупка с паметник на Ленин в центъра, като всичко останало извън мАшква и Санкт Петербург.А това е един модерен и колоритен американски град, който предлага същият стандарт като всички останали в САЩ. Хубаво че царя продаде тази земя!
2
Алехандро
преди 18 минути
Тръмп.Това е чудесна новина. Този ход спасява Тръмп от ненужни изкушения и от провал на срещата.По този начин се намалява значително възможността за задкулисни споразумения и се увеличават шансовете за принципен разговор по най-важните въпроси. Такъв въпрос за американския екип трябва да бъде Украйна. Според предварителни оценки, Путин ще се опита да отвлече вниманието към по-глобални въпроси контрол над въоръженията и големи бизнес проекти.
1
Алехандро
преди 18 минути
Юрий Швец -- официален каналпреди 20 минутиСкъпи приятели!Току-що самолетът на Тръмп кацна в Анкоридж и оттам дойде първата, може да се каже, сензация. Срещата лице в лице между Тръмп и Путин, която беше планирана от самото начало и която трябваше да открие срещата на върха и да стане нейният акцент, няма да се състои. Вместо нея ще има среща 3 на 3, по време на която Тръмп ще бъде придружен от Рубио и Уиткоф. Рубио е може би най-големият ястреб по отношение на Кремъл в обкръжението на
