Тръмп се среща с Путин за край на войната в Украйна и с Нобелова награда наум

Американският президент Доналд Тръмп заяви, че според него руският му колега Владимир Путин е готов да сключи споразумение за прекратяване на войната в Украйна, докато двамата лидери се подготвят за срещата си на върха в Аляска в петък, но предположението му, че Путин и украинският държавен глава Володимир Зеленски биха могли „да разделят нещата“, вероятно тревожи някои хора в Киев, пише британският вестник Guardian.

Американският президент намекна, че има 75% шанс срещата в Аляска да бъде успешна и че заплахата от икономически санкции може да е направила Путин по-склонен да търси край на войната.

Тръмп настоя, че няма да позволи на Путин да го надвие на срещата в петък, като заяви пред репортери: „Аз съм президент и той няма да си играе с мен“.

„В рамките на първите две, три, четири или пет минути ще разбера... дали срещата ще бъде добра, или лоша“, посочи той. „Ако срещата е неуспешна, тя ще приключи много бързо, а ако е успешна, в близко бъдеще ще постигнем мир“, допълни Тръмп.

Той посочи, че втора среща, която все още не е потвърдена, между него, Путин и Зеленски, ще бъде по-решаваща.

„Втората среща ще бъде много, много важна, защото това ще бъде среща, на която ще се сключи сделка. Не искам да използвам думата „разделяне“, но знаете, до известна степен това не е лоша дума, нали?“, каза Тръмп пред Fox News Radio.

Той имаше предвид възможността на Зеленски да се наложи да приеме „размяна на територии“ – на практика предаване на украинска територия на Русия, включително територия, която не е завзета от Москва.

По-късно в четвъртък Тръмп намекна, че втора тристранна среща може да се състои скоро, вероятно в Аляска. „Искам само да подготвя почвата за следващата среща, която трябва да се състои скоро. Бих искал да я видя осъществена, може би в Аляска“, отбеляза той.

Подобна среща би била отстъпка от Путин, тъй като той отказва да признае Зеленски за легитимен лидер на Украйна.

Тръмп призна, че не е сигурен дали може да бъде постигнато незабавно прекратяване на огъня, но изрази интерес към посредничество за сключване на мирно споразумение. За Путин той каза: „Вярвам, че сега той е убеден, че ще сключи сделка. Мисля, че ще го направи и ще разберем“.

Зеленски ще се изправи пред труден избор, ако Путин отхвърли призива на Украйна за пълно 30-дневно примирие и предложи само частично прекъсване на боевете, особено ако Тръмп смята, че тристранната среща все пак може да се състои.

Украинският президент прекара по-голямата част от четвъртъка в Лондон, като обсъди видеоразговора от сряда между европейските лидери и Тръмп с британския премиер Киър Стармър.

Американският държавен секретар Марко Рубио заяви, че промените на бойното поле може да затруднят постигането на мир. „За да постигнем мир, смятам, че всички признаваме, че трябва да има някои разговори за гаранции за сигурност“, изтъкна той.

Тръмп отхвърли предлагането на такива гаранции и преди, но е възможно да бъдат договорени европейски гаранции за сигурност. Рубио посочи, че според него Тръмп е разговарял четири пъти с Путин по телефона и смята, че „сега е важно да говори с него лично, да го погледне в очите и да разбере какво е възможно и какво не“.

Планът на Тръмп и Путин да дадат съвместна пресконференция след разговорите им подсказва, че Белият дом е оптимистичен, че срещата на върха ще доведе до пробив. Москва е категорична, че срещата не трябва да бъде съсредоточена само върху Украйна, а и да се договорят стъпки за подновяване на икономическото сътрудничество между САЩ и Русия.

Срещата в Аляска ще започне в 11 ч. местно време (19 ч. по Гринуич) и ще включва среща на четири очи между Тръмп и Путин с преводачи, последвана от по-широка среща.

Руската делегация ще включва външния министър Сергей Лавров, министъра на отбраната Андрей Белоусов, финансовия министър Антон Силуанов, ръководителя на Руския държавен фонд Кирил Дмитриев и съветника на Путин по външнополитическите въпроси Юрий Ушаков.

Тръмп иска номинация за Нобелова награда за мир

Тръмп се обадил изненадващо на норвежкия финансов министър миналия месец, за да помоли за номинация за Нобелова награда за мир, съобщи норвежкото издание Dagens Næringsliv, като се позова на запознати източници.

„Изненадващо, докато министърът на финансите Йенс Столтенберг вървеше на улицата в Осло, Доналд Тръмп се обади... Искаше Нобелова награда... и да обсъдят митата“, казва източникът.

Изданието добавя, че не за първи път Тръмп повдига въпроса за номинация за Нобелова награда за мир.

Всяка година петчленната Норвежка нобелова комисия разглежда стотици кандидати, преди да избере лауреатите. Членовете на комисията се назначават от норвежкия парламент в съответствие с волята на шведския индустриалец от 19-и век Алфред Нобел. Лауреатите се обявяват през октомври.

Тръмп вече многократно е изразявал недоволство, че не е получил Нобелова награда за мир, каквато са получили четирима от неговите предшественици, включително Барак Обама.

Путин поздрави Ким Чен-ун за героичните севернокорейски войници в Украйна

Путин похвали севернокорейските войници, изпратени да се сражават в Украйна, като „героични“ в писмо до Ким Чен-ун, съобщиха севернокорейските медии в петък.

В писмо по повод годишнината от освобождаването на Корея от японско управление Путин припомни как части от Съветската червена армия и севернокорейските сили са се сражавали заедно, за да сложат край на японската колониална окупация.

„Връзките на военна дружба, добра воля и взаимопомощ, които бяха затвърдени в дните на войната преди много време, остават стабилни и надеждни и до днес“, пише Путин в писмото.

„Това беше напълно доказано от героичното участие на войниците от КНДР в освобождаването на територията на Курска област от украинските окупатори“, допълва той, цитиран от осведомителната агенция КЦТА.

Русия и КНДР установяват все по-тесни връзки, като двете страни подписаха пакт за взаимна отбрана миналата година, когато Путин посети изолираната държава. През април Северна Корея потвърди за първи път, че е разположила контингент от свои войници на фронта в Украйна заедно с руските военни.

Писмото на Путин е било предадено от председателя на руската Дума Вячеслав Володин, който се срещна с Ким по време на официално посещение в Пхенян в четвъртък.

Володин благодари на Ким за „изпращането на отлични войници в Курск за операциите по освобождаване на Курск и изгонване на украинските агресори“, съобщава КЦТА.

Той добави, че Русия никога няма да забрави севернокорейските войски, „които се бориха с цената на живота си в Русия“.