Тръмп не изключва среща с Путин и Зеленски, ако срещата с руския президент мине добре

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви в сряда, че ако срещата му с руския президент Владимир Путин премине добре, би искал да проведе бърза втора среща с Путин и украинския президент Володимир Зеленски, предава Ройтерс.

„Ако първата среща мине добре, ще проведем бърза втора среща“, каза Тръмп пред репортери. „Бих искал да го направим почти веднага и ще имам бърза втора среща между президента Путин и президента Зеленски, ако те искат да присъствам“, допълни той.

Тръмп не посочи срок за втората среща. Той ще се срещне с Путин в Анкъридж, Аляска, в петък.

Тръмп заяви също, че Русия ще понесе тежки последици, ако Путин не приеме да спре войната. „Да, така ще стане“, каза той.

Президентът на САЩ не конкретизира последиците, но предупреди за строги икономически санкции, ако не бъде постигнат пробив.

Тръмп говори след телефонни разговори с европейски ръководители и Зеленски относно срещата му с Путин. „Имахме много добър разговор. Той беше на линия. Президентът Зеленски беше на линия. Бих го оценил с 10, много приятелски“, изтъкна американският президент.

Френският президент Еманюел Макрон заяви по-рано днес, че Тръмп е съгласен, че Украйна трябва да участва във всички обсъждания за отстъпване на територии, докато Зеленски заяви, че Тръмп е подкрепил идеята за гаранции за сигурност в следвоенното споразумение.

„Президентът Тръмп беше много ясен, че САЩ искат да постигнат примирие на срещата в Аляска“, заяви Макрон. „Вторият въпрос, по който нещата бяха много ясни, както се изрази президентът Тръмп, е, че териториите, принадлежащи на Украйна, не могат да бъдат предмет на преговори и ще бъдат договаряни само от украинския президент“, допълни той.

Германският канцлер Фридрих Мерц, който беше домакин на виртуалната среща, заяви, че принципът, че границите не могат да бъдат променяни със сила трябва да продължи да се прилага.

„Ако от руска страна няма движение в Аляска, тогава САЩ и ние, европейските страни, трябва... да засилим натиска“, допълни той.

„Президентът Тръмп знае тази позиция, той я споделя в голяма степен и затова мога да кажа: Имахме наистина изключително конструктивен и добър разговор помежду си“, коментира Мерц.

Проучване на „Галъп“, публикувано миналата седмица, установи, че 69% от украинците подкрепят възможно най-скорошно прекратяване на войната чрез преговори. Но проучванията сочат, че украинците не желаят мир на всяка цена, ако това означава да направят значителни отстъпки.

Говорителят на руското Външно министерство Алексей Фадеев заяви по-рано, че позицията на Москва не се е променила от миналата година.

Като условия за прекратяване на огъня и започване на преговори ръководителят на Кремъл поиска Украйна да изтегли войските си от четирите области, които Русия счита за свои, но не контролира напълно, и официално да се откаже от плановете си да се присъедини към НАТО.

Киев бързо отхвърли условията като равносилни на капитулация.