Приоритет за Тръмп е примирие в Украйна, няма да сключва сделки с Путин за територии

Прекратяването на бойните действия в Украйна има своя правилен ред, заяви пред журналисти германският канцлер Фридрих Мерц след виртуален разговор на европейски лидери и президента на Украйна Володимир Зеленски с американския президент Доналд Тръмп. По време на разговора са били уточнени позициите преди планираната за петък (15 август) среща между Тръмп и руския президент Владимир Путин в Аляска.

На първо място трябва да бъде прекратен огънят и да се сключи примирие, а след това да се обсъдят териториалните въпроси, като отправната точка е линията на съприкосновението, посочи още Мерц. Той беше категоричен, че няма да има юридическо признание на окупираните територии за руски.

Позицията на Европа и Украйна е, че украинската армия трябва да запази своята боеспособност, а Киев да получи и дългосрочни гаранции за сигурност. Ако диалогът от Аляска продължи, в разговорите трябва да участва и Володимир Зеленски, отбеляза още германският канцлер.

Украинският президент от своя страна заяви, че "не е променил мнението си" и няма да предаде Донецка област на Русия в замяна на примирие. "Докато няма промяна в Конституцията, аз, като гарант за нейното изпъление, не мога да променя позициията си", допълни още той, напомняйки, че териториалната цялост на страната е вписана в основния закон на Украйна.

Доналд Тръмп е заявил, че за него приоритет на срещата ще бъде прекратяването на огъня, а териториалните въпроси трябва да бъдат договорени между Украйна и Русия, стана ясно още след разговора. Преди дни американският президент също заяви, че няма намерение да сключва сделка с Путин и че основната му задача в Аляска е да изслуша позицията и да поиска прекратяването на огъня.

Русия е увеличила натиска по фронтовата линия преди срещата в петък в Аляска, но руският президент блъфира за ситуацията на бойното поле, както и че санкциите не работят и не засягат руската икономика, каза още Зеленски и допълни, че санкциите помагат много. ЕС наложи 18 пакета със санкции, като повечето от тях се споделят и от САЩ и други съюзници на Украйна.

Президентът Доналд Тръмп има пълната ни подкрепа, когато защитава интересите на Европа, а войната в Украйна засяга целия континент, посочи още Фридрих Мерц. Той припомни още, че след всеки разговор между Тръмп и Путин досега Русия само усилва атаките си към Украйна. Русия иска окупацията на Украйна, а не мир, допълни от своя страна Володимир Зеленски