Русия прегрупира войските си и няма намерение да спира войната

Русия прегрупира армията си и се готви за нови настъпления, а не за прекратяване на военните действия, съобщи украинският президент Володимир Зеленски в своето вечерно обръщение за 1265-ия ден от началото пълномащабната война. Данните са военното разузнаване на Украйна, допълни още той.

Руският президент Владимир Путин "е решен да представи срещата си в САЩ като лична победа и да продължи да действа както преди, да оказва натиск на Украйна както преди", посочи Зеленски.

Това е една от критиките, отправени към американския президент Доналд Тръмп - срещайки се лично с Путин, ръкувайки се за протоколните кадри с него, ще прекъсне международната изолация и легитимира позициите на руския лидер. Тръмп може да покаже слабост, ако не успее да получи някаква отстъпка от руския президент по време на срещата в Аляска, смятат анализатори.

"Русия трябва да направи стъпки за прекратяване на тази война - досега тя не е направила нищо такова", каза още украинският президент. В последните дни той разговаря с много световни лидери, включително и близки до Русия - индийският премиер Нарендра Моди, премиерът на Южна Африка Сирил Рамафоса, както и с най-близките си съюзници, за да коментира предстоящата среща в Аляска.

Анализите на Института за изучаване на войната (ISW) на изявленията на високопоставени държавни представители на Русия също сочат, че няма индикации, че Русия се готви да прекрати войната. Според тях в момента Москва говори за временно прекратяване на огъня, а не траен мир и продължават да настояват за изпълнението на своите първоначално поставени цели.

Според анализатори, цитирани от The Wall Street Journal, Путин е напълно убеден, че украинската защита ще се срине до няколко месеца и няма никакво намерение да отстъпва. Срещата с Тръмп ще се използва за демонстрация на сила. Възможна отстъпка е мораториум върху въздушните атаки, което е от полза за Москва след последните атаки на украинските дронове, затворили три големи рафинерии от началото на август.

Министерството на отбраната на Русия съобщи за 25 унищожени украински дрона в нощта срещу 12 август - 22 в Ростовска област и 3 в Ставрополския край. Има данни за голям пожар в завод "Монокристал" в Ставропол. Това е най-големият завод за производството на синтетичен сапфир, използван за високотехнологични продукти.

Виртуална среща на европейските лидери с Тръмп по инициатива на Мерц

Лидерите на Германия, Франция, Италия, Полша, Великобритания, Финландия и Украйна, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен ще разговарят с видеоконферентна връзка с Доналд Тръмп. Срещата, която ще се проведе в сряда, е по инициатива на германския канцлер Фридрих Мерц, пише The Wall Street Journal.

Източници на изданието съобщават, че основната тема на разговорите ще бъде статута на окупираните земи, които да не получат международно признание като руски, членството на Украйна в блокове и съюзи, както и участието на Зеленски в срещата в Аляска.

Преди ден по време на брифинг в Белия дом Тръмп коментира, че целта на срещата му ще е да оцени готовността на Путин да прекрати бойните действия и заговори за връщане на "ценни територии" за Украйна. Той не уточни за какво става дума, но обясни, че Русия е окупирала почти цялото крайбрежие на Украйна, оставяйки само малка част около Одеса. Достъпът до пристанищата е от съществено значение за запазването на експортния потенциал на Украйна.

От Белия дом също не отхвърлят тристранна среща, но в момента работят по организацията на двустранна среща по искане на руската страна.

Украйна контраатакува в Сумска област, но в Покровск нещата бързо се влошават

Украйна успя да спре руския щурм в Сумска област, да контраатакува и да си върне контрола върху част от окупираните населени места. Но в Покровск ситуацията се влошава бързо, заради голямото числено превъзходство и непрекъснатия натиск на руснаците, сочат данни на украински военни наблюдатели.

От Въоръжените сили на Украйна потвърждават, че ситуацията е трудна, но към това направление се насочват резерви, а след заседание на щаба украинският президент Володимир Зеленски поръча да бъде дадена свобода на бригадите да заявяват и купуват сами част от военното оборудване, което използват.

По тази схема се доставят дроновете и след последните си разговори с войници на фронтовата линия в Сумска и Харковска област, украинският президент реши да се приложи и за доставки на пикапи и ATV, както и друго оборудване, от което имат нужда бойците. Увеличават се средствата за покупки, както и се намалява бюрокрацията и се дигитализират заявките.

В своето вечерно обръщение Зеленски анонсира още и решения за повишаване на мотивацията на военните, както и за укрепване на работата на тренировъчните лагери, но не даде подробности.

Добропиля може да падне по-бързо от очакваното

Украинските военни се оплакват от недостиг на жива сила и предупреждават, че това застрашава позициите около Добропиля, който може да падне по-бързо от очакваното.

Това ще приближи руснаците до следващото укрепление Краматорск - Словянск. Руски военни кореспонденти отбелязват, че е рано да се говори за постигнати цели в Добропиля или за голям пробив в направлението, но има щурмови групи, които опитват да всяват хаос в украинската защита и могат да се очакват добри новини.

Украинският проект DeepState,който следи развитието на бойните действия, съобщава, че руснаците се приближават към Кучерев Яр, Золотий Колодаз и Майско, използвайки слабости в защитата. Има данни за загубата на Червоний Лиман и Родинске по североизточния фланг на Покровск.

Руснаците са съсредоточили към 100 хил. души в района и оказват максимален натиск. ISW отбелязва, че целта е Москва да може да покаже, че окупацията на четирите области е неизбежна. Според военните анализатори обаче тя нито е неизбежна, нито ще е скорошна, защото руските части ще се изправят пред препятствия.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за изминалия ден показва, че в Покровското и свързаното с него Новопавливско направление са регистрирани 72 битки. Интензивни са боевете около Лиман, където е имало 20 директни бойни сблъсъка. Продължава операцията на Украйна в Курска област, като бойните действия в Курска и Сумска област са 13, а Русия е изстреляла 20 управляеми авиационни бомби по позиции на украинците в региона.

Като цяло през миналото денонощие ВСУ регистрира 168 директни бойни сблъсъка. Русия е извършила и 74 въздушни удара с 138 управляеми авиационни бомби, както и повече от 5200 артилерийски обстрела.

Украинските ВВС съобщават за няколко вълни с дронове към Харковска, Донецка, Сумска и Днипропетровска област. Има данни и за атаки с управляеми авиационни бомби по градовете в близост до фронтовата линия. Информацията се обобщава.