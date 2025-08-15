Стремежът на Путин за „патриотични“ вина подкрепя лозята по черноморското крайбрежие

За парада по случай Деня на победата през май Москва посрещна световните лидери с вина от Южна Русия и Крим, украинския полуостров, който незаконно анексира през 2014 г., пише Bloomberg.

Няма данни какво са казали китайският президент Си Дзинпин и бразилският му колега Луис Инасио Лула да Силва за вината, но изборът им не е бил случаен. На среща с Михаил Развожаев, губернатор на най-големия град в Крим Севастопол, президентът Владимир Путин подчерта, че на събитието по повод 80-годишнината от поражението на нацистка Германия са били сервирани „само руски вина“.

Производството на вино се е увеличило с една четвърт от пълномащабното нашествие на Русия в Украйна през февруари 2022 г., по данни на Международната организация за лозята и виното, междуправителствена организация, която следи световните стандарти за производство на вино. Виното е малък сектор на руската икономика, но този бизнес е част от по-широките патриотични усилия на Путин да насърчи икономическата самодостатъчност, докато Москва се опитва да надхитри западните санкции и да съживи западащата си икономика.

Производството е на най-високото си ниво от десетилетие насам, като над една трета от руското вино идва от Краснодарска облат на Черно море. Вътрешното потребление също е нараснало, като достига 8,1 млн. хектолитъра, или над 1 млрд. бутилки, през 2024 г.

Руската винена индустрия нараства, докато производството в световен мащаб намалява. Графика: Bloomberg LP

За сметка на това производството на водка, напитката, която най-често се свързва с Русия, е намаляло с 26,3% до 7,6 млн. хектолитъра миналата година - най-ниското ниво от почти десет години, съобщава RBC, една от най-големите частни медийни групи в страната. Това все пак е достатъчно, за да може всеки руснак в страната, включително деца, да изпива по седем бутилки годишно.

Но ръстът в продажбите на местно вино е нож с две остриета за Москва. Той отразява и въздействие на санкциите, които държат много западни вина далеч от рафтовете в супермаркетите и менютата на ресторантите. Миналата година Русия увеличи митата върху вината от т. нар. „неприятелски“ държави – списък, съставен през 2021 г. и включващ САЩ и някои от най-големите производители на вино в Европа. С това съществуващите мита бяха удвоени до 25%.

Това изтласка вносни вина, които бяха популярни сред руснаците, като просеко или виньо верде в по-скъпа ценова категория и принуди потребителите да се обърнат към местни алтернативи, казва Ярослав Гуриев, финалист през 2023 г. на първенството за сомелиери в Москва, ежегоден конкурс за дегустация на вина. Вносът е спаднал наполовина през първото тримесечие на 2025 г., съобщава държавната осведомителна агенция РИА „Новости“.

Simple, един от най-големите производители на алкохол в страната, коментира пред Bloomberg News, че руското вино вече заема второ място само след италианското във всичките ѝ канали за продажби на вътрешния пазар.

„Руските вина вече са на места, където преди не са били“, казва Михаил Николаев, главен винопроизводител в семейната ферма и винарна „Николаев и синове“ в Краснодарска област. „Информацията за тях нараства“, допълва той.

Според Николаев основното предимство е, че много руски вина са сходни по стил с тези от най-добрите региони като Северна Италия и Франция, но често са на по-ниска цена. Политиката на правителството през последните години също е допринесла за повишаване на осведомеността за местното вино, допълва той. „Що се отнася до това, че хората ги предпочитат пред вноса, все още не го усещам“, отбелязва той.

Явлението „винен патриотизъм“ подхранва тези промени, казва Денис Руденко, член на Руската асоциация на сомелиерите. Някои потребители вече избягват вина от страни, които имат обтегнати отношения с Русия, а други пият изключително местни вина като акт на политическа лоялност, казва Руденко.

Русия повишава производството на вино. Графика: Bloomberg LP

За да стимулира още повече продажбите, правителството въведе квота „Руски винен рафт“, според която поне 20% от вината, продавани в магазини, кафенета и ресторанти, трябва да бъдат произведени в страната. Някои политици се застъпиха за увеличаване на квотата до между 30% и 40%. По-рано тази година Путин нареди и регулаторни реформи, за да улесни промените в земеползването за лозя.

Губернаторът на Севастопол Развожаев заяви по време на срещата си с Путин, че тази година с подкрепата на федералното правителство са отпуснати 738 млн. рубли (9,5 млн. долара) за разширяване на лозята в Севастополска област и добави, че ще се отпускат още средства за изграждане на нови винарни, засаждане на лозя и развитие на туризма.

Въпреки че Русия фактически е поела контрола над Севастопол и Крим, международната общност смята областта за част от Украйна и нейното бъдеще вероятно ще бъде фактор в евентуално мирно споразумение между двете страни.

Според Държавната статистическа служба на Украйна Крим е била втората по големина област за винопроизводство в страната през 2013 г. Но след анексирането от Русия година по-късно САЩ и ЕС наложиха пълна забрана на вноса на стоки от полуострова, ограничавайки пазарите за местните винопроизводители до Русия. Москва отговори със забрана на вноса на месо, млечни продукти, плодове и зеленчуци от ЕС, САЩ и други страни.

Според Павел Швец, собственик на винарна УППА в Севастополска област, анексирането е сложило край на мечтата му да изнася виното си в Европа и САЩ, но допълва: „През последните няколко години наблюдаваме бум. Броят на винопроизводителите, които започват проекти тук, е невероятен“.

Но, отбелязва той, в Русия цари голяма несигурност. „Пазарът е много нестабилен и не знаем какво ще се случи утре“.

Военната икономика на Русия, която подкрепя производството в сектори, свързани с военната промишленост и първоначално доведе до рекорден ръст на заплатите, също е допринесла за успеха на местните винопроизводители. През последно време обаче тази нагласа беше заменена от притеснения, че икономиката може да изпадне в рецесия, което накара централната банка да намали лихвените проценти през юли.

Ироничното е, че всяка отмяна на западните санкции и повторно отваряне на пазара за повече вносни вина в случай на край на войната в Украйна – Путин и американският му колега Доналд Тръмп имат насрочена среща за прекратяване на войната в Аляска в петък, би могла да предизвика сътресения за местните производители. Руденко отбелязва, че особено извън големите градове все още има „липса на доверие и усещане, че е невъзможно да се произвежда добро вино в Русия“.