Срещата на Тръмп и Путин във формат „три на три“ приключи, разговорите продължават

Срещата между руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп в Аляска във формат „три на три“ приключи, съобщи БТА, позовавайки се на информация от Кремъл.

Разговорът за слагане на край на войната в Украйна продължи близо три часа.

Очаква се след това преговорите да преминат в разширен формат с участието на други членове на делегациите на двете страни. От руска страна на срещата ще се присъединят министърът на финансите и министърът на отбраната Антон Силуанов и Андрей Белоусов, както и специалният представител на президента по инвестиционното и икономическо сътрудничество с другите страни Кирил Дмитриев, отбелязва ТАСС.

Ройтерс отбелязва, че от американска страна ще присъстват министърът на финансите Скот Бесънт, на търговията Хауърд Лътник, на отбраната Пийт Хегсет и началникът на кабинета на Тръмп Сузи Уайлс.

Петъчните разговори се проточиха по-дълго от срещата на върха в Хелзинки през 2018 г., която продължи около два часа, припомня Bloomberg. Очаква се двамата лидери да проведат съвместна пресконференция скоро след края на разговорите.

Срещата на върха, която се състои в база „Елмендорф-Ричардсън“, военен обект в Аляска, бележи ключов момент в усилията на Тръмп да посредничи за прекратяване на войната в Украйна – една от основните му цели във външната политика.

По-рано Тръмп заплаши с „много тежки последици“, ако Путин не се съгласи да спре войната след срещата.

За руския президент разговорът с Тръмп предлага дългоочаквана възможност да договори споразумение, което да затвърди териториалните придобивки на Русия, да блокира Киев от присъединяване към НАТО и вероятно да върне Киев в орбитата на Москва, отбелязва БТА, позовавайки се на АП.

Рисковете за американския президент са значителни – с довеждането на Путин на американска земя той дава на руския лидер утвърждаването, което той търси, след като бе поставен в изолация от Запада след нахлуването в Украйна преди три години и половина.

Успехът на срещата от друга страна далеч не е гарантиран, особено след като Русия и Украйна остават далеч една от друга в исканията си за мир.

След началото на срещата Белият дом публикува на страницата си в социалната мрежа Х снимка от срещата на двамата държавни глави, определяйки я като „историческа“.

Кремъл от своя страна сподели два видео клипа, на които Путин и Тръмп се усмихват и разговарят, преди да започнат срещата си в Анкоридж.

Руските медии споделиха и снимки, на които се вижда как руският президент объркано повдига вежди в отговор на въпросите на надвикващите се репортери в началото на срещата. В един момент Путин постави ръце около устата си и сякаш каза нещо, въпреки че гласът му не се чу, отбеляза АП.

Американският президент заяви по-рано в интервю за телевизия Fox News от брода на президентския самолет „Еър Форс 1“, че иска да си тръгне от срещата със споразумение за спиране на огъня. Той добави, че би искал провеждането и на втора среща за войната на Русия в Украйна.

„Няма да съм доволен, ако не го постигна“, каза Тръмп за прекратяването на враждебните действия между двете страни.

Украинският президент Володимир Зеленски във видеообръщение снощи изрази надежда за „силна позиция от страна на САЩ“ по време на преговорите между Тръмп и Путин.

„Всеки иска справедлив край на войната. Украйна е готова да работи възможно най-продуктивно за край на войната и се надяваме на силна позиция от САЩ“, заяви той, цитиран от БТА.