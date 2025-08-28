Забавящата се руска икономика може да накара Владимир Путин да помисли за мир

Русия отхвърля провеждането на лидерска среща между Владимир Путин и украинския президент Володимир Зеленски, нанесе най-тежкия удар по столицата Киев от началото на войната и отхвърля категорични повечето гаранции за сигурността на Украйна, които са публично известни.

Но икономиката забавя ръста си, а бюджетният дефицит се увеличава и това може да се окаже очаквания от Киев и европейските съюзници натиск към Кремъл, за да бъде сложен край на бойните действия, пише в коментар CNBC.

Официалните данни на Министерството на финансите, разпространени по-рано през август, сочат, че за първите седем месеца бюджетният дефицит вече надхвърля прогнозния, дори и в наскоро актуализирания бюджет, и достига 4,87 трилиона рубли (61 млрд. долара). Това се дължи основно на увеличени разходи и намалените приходи от продажба на петрол и природен газ, обясняват от ведомството.

Приходите в бюджета от търговията с петрол достигат 5,52 трилиона рубли, което е с 18,5% намаление на годишна база. Финансовото министерство съобщава още, че общо приходите през седеммесечието достигат 20,3 трилиона рубли, докато разходите вече са са 25,1 трилиона рубли.Данните на Росстат, публикувани по-рано днес (28 август) показват още, че две трети от въглищните компании в Русия са на загуба. Причината за тежкото състояние на сектора са санкциите на западните държави, които вече не купуват руските въглища, както и спадът на цената на въглищата на световния пазар.

Добивът на въглища в Русия е с висока себестойност, а и разходите за преноса оскъпяват доставките на въглища. От този сектор обаче зависят цели градове в някои части на Русия. Лидерът на въгледобивната индустрия "Мечел" записа спад на добивите от 24% в периода януари - май, тъй като плановете да изнася за Китай не се осъществиха, и наскоро поиска подкрепа от правителството, за да се справи с кризата.

На 27 август САЩ въведоха и наказателни мита за Индия заради покупките на руски петрол. Засега санкции срещу другия голям купувач на енергоресурси от Русия - Китай, не се предвиждат, но данни на търговци показват че износът на руски петрол към Азия започва да намалява.

Перспективите пред руската икономика не изглеждат розови, пише още CNBC и припомня, че ръстът на БВП през 2024 година беше 4,3%, но сега очакванията на цетралната банка са за ръст от 1% до 2% през 2025 година.

Анализатори коментират, че Русия може да толерира забавяне на икономиката, въпреки че е комбинирано с намаляване на приходите от петрол. В Кремъл просто залагат, че ефектът няма да е дълготраен.Засега правителството успява да поддържа разходите за войната и социалните разходи. В други области обаче се налагат ограничения, което предвещава още проблеми. Свиват се например разходи за борба с бедността, което може да застраши вътрешното потребление.

Правителството не намалява и стимули за части от икономиката, което пък крие риск от връщане на инфлацията. Централната банка обаче заяви, че инфлацията намалява по-бързо от очакваното и руската икономика се завръща към балансиран растеж. Според икономисти, цитирани от CNBC, това е просто евфемизъм за "анемичен растеж". И вероятно Путин го осъзнава много добре - експертите припомнят, че по време на икомическия форум в Санкт Петербург той заяви, че балансираният растеж означава умерена инфлация, ниска безработица и продължаваща положителна икономическа динамика.

"В същото време някои специалисти и експерти говорят за рискове от стагнация и дори рецесия. Това не бива да се допуска при никакви обстоятелства", категоричен беше той.

Забавянето на руската икономика обаче вече е факт - през второто тримесечие ръстът е от 1,1% на годишна база. През първото тримесечие беше 1,4 на сто. Прогнозата на анализаторите от Capital Economist сочи, че забавянето ще продължи, като войната носи видими дисбаланси.

Накратко състоянието на руската икомика е следното - все още се намира под натиска на високите лихви (заради опитите на централната банка да забави инфлацията), проучванията сред бизнеса сочат, че инвестиционните намерения са на многогодишно дъно, а пазарът на труда се охлажда, инфлацията намалява заради по-слабото вътрешно търсене. Предстои период на слаб растеж, посочват още от Capital Economist и допълват, че техните очаквания са за ръст на руската икономика е от 0,8 на сто, като рискът за рецесия остава висок.