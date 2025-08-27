Руснаците са натрупали рекордните 500 млрд. долара в банките, привлечени от високите лихви

Руските домакинства са натрупали банкови депозити на рекордна стойност, възползвайки се от исторически високите лихви по спестовните сметки в условията на военна икономика, предава Bloomberg.

Депозитите на физическите лица са нараснали с 8% през първите седем месеца на годината, достигайки общо 43,6 трлн. рубли (542 млрд. долара), показват данни на Руската централна банка, публикувани във вторник. Общо руснаците държат 61,1 трлн. рубли в депозити и сметки.

Пазарът на депозити преживява бум през последните две години, след като централната банка повиши основния лихвен процент до рекордните 21%, за да овладее инфлацията в прегрялата руска икономика. Огромните държавни разходи за военни цели и за подкрепа на подложената на санкции икономика доведоха до ръст на потребителските цени, надвишаващ двойно целта от 4%, като признаци за забавяне се появиха едва през юни.

Макар че рекордната сума – почти два пъти повече от активите на руската централна банка, замразени в чужбина след инвазията в Украйна през февруари 2022 г. – подчертават привлекателността на високата възвръщаемост, те също така бележат драматична промяна в нагласите към банковите депозити в сравнение с бурните 90-те години, когато спестяванията на много руснаци се стопиха повече от веднъж. Травмата от постсъветските десетилетия все още е жива и от време на време се появяват слухове за планове на държавата да замрази депозитите, което кара представителите на централната банка да отричат категорично такива намерения.

Депозитите в рубли се нареждат сред трите най-печеливши местни инвестиции от началото на войната, като към юли са донесли почти 44% възвръщаемост на домакинствата. Тази година те остават в топ 10 с доходност от 14%.

Лихвите по депозитите вече покриват до 10% от годишните разходи на домакинствата, цитира ТАСС Дмитрий Брайтенбихер, член на борда на VTB Bank PJSC, по време на Международния икономически форум в Санкт Петербург през юни. Държавната банка изчисли доходите от депозити на домакинствата на 4 трлн. рубли през първата половина на 2025 г., което е 1,5 пъти повече спрямо година по-рано, съобщи информационната агенция.

И докато депозитите достигат рекордни нива, руските домакинства са натрупали и дълг в размер на 36,8 трлн. рубли (458,5 млрд. долара), според централната банка.

Корпоративните депозити са възобновили растежа си през юли след спад през предходните месеци, достигайки 36,9 трлн. рубли, показват данните. Общият размер сега е с около 70% над нивото от преди войната.

Все пак високата основна лихва и по-строгите банкови регулации, наложени от управителя Елвира Набиулина с цел преодоляване на рисковете за финансовата стабилност, са засегнали сектора през тази година. Растежът на общия кредитен портфейл се е забавил, а кредитирането на дребно е в застой.

Делът на проблемните кредити в сегмента на дребно продължи да нараства, достигайки 6%. Според централната банка просрочените плащания се появяват при необезпечени потребителски кредити, които са отпуснати при високи лихви.

Банката призова кредиторите да се съсредоточат върху възстановяването на капиталовите буфери, тъй като периодът на икономически бум отминава. Централната банка също така готви мерки за засилване на управленските стимули за поддържане на стабилността, съобщи институцията тази седмица.

Руснаците са купили рекордно количество злато миналата година, придобивайки еквивалента на около една четвърт от годишното производство на страната. Въпреки това банковите депозити остават по-популярният избор поради лекотата на използване и държавната гаранция.

Банките отчитат нетна печалба в размер на 2,1 трлн. рубли през първите седем месеца на годината, което съответства на резултата за същия период на 2024 г.