Новата средна класа в Русия зависи от войната и вече не иска тя да свършва

Руският президент Владимир Путин постави руската икономика на "военни релси" и създаде нова средна класа в страната, която зависи от войната в Украйна, пише британското издание The Telegraph. То отбелязва, че 80 години след края на Втората световна война и обсадата на Сталинград, продължила седем месеца, руското интернет пространство е пълно с реклами за набиране на доброволци за войната.

Обещанията са за огромни бонуси и заплащания, които достигат до 8 млн. рубли годишно (почти 100 хил. долара). В тях се включват и още социални придобивки като нисколихвени кредити, образование за децата и т.н. Тези суми са повече от 10 пъти по-големи от средната годишна заплата за руснаците (712 хил. рубли през 2024 година). Определени са и квоти за 50 хил. студенти, които могат да влязат в университета без изпит. Това са места за бивши войници или техни деца, което е сериозно предимство за тях, особено, ако са получили по-лошо образование в отдалечените райони. През 2024 година само 15 хил. от местата са заети, но има тенденция към повишаване.

Това създаде нова средна класа, особено в отдалечените от Москва области, изоставени от години. За много от тези населени места войната е единственият поминък - и за доброволците, които като цяло идват от именно от там, и заради откритите работни места, свързани с военната индустрия.

За тях войната даде нов живот на промишлените мощности, изоставени след разпада на СССР, писочва Татяна Орлова, анализатор от Oxford Economics. Работа намериха хора без образование и без никакви умения, но в момента се търсят и получават високо заплащане, нов социален статус.

"Смъртономиката" на Путин

Руските опозционери наричат това "смъртономика", пише The Telegraph и отбелязва, че като цяло компаниите в Русия започнаха да се конкурират за ограничената работна сила и това увеличи заплатите, но парите идват най-вече за работещите в секторите, свързани с войната. Орлова обръща внимание на динамиката на заплатите - за работещите, свързани с военният сектор, заплатите се увеличават с 80% между 2021 година и 2024 година. За същия период заплатите на докторите са се повишили с 40%.

Сега Русия използва човешки ресурс, който доскоро не е участвал, нито е можел да участва на трудовия пазар или по някакъв начин в икономиката. Според руските опозиционери обаче ефектът е краткосрочен.

Обикновено доброволците за войната идват от отдалечените региони - Тува, Северен Кавказ, и става дума именно за хора без работа и умения. Те се записват заради парите, които могат да получат, или заради финансови задължения, които трябва да платят. Губернаторите дори имат определени цели за доброволци и определят бонусите спрямо тях - понякога се налага еднократните плащания да надхвърлят 25 хил. долара, за да ги изпълнят.

В големите градове интересът към войната е значително по-малък.

Дори и да загинат, властите плащат на семействата на доброволците 11 млн. рубли обезщетения. Според публикации в социални мрежи, понякога се чакат месеци, докато бонуси или обезщетения бъдат изплатени, но това не спира доброволците. Според медийни публикации разходите само за тези плащания през 2025 година ще надхвърлят 10 млрд. долара.

С тези суми се раздвижва и икономиката в изоставените региони - хората започват да плащат за услуги, отварят се салони за красота нови кафенета и ресторанти.

Това обаче ще бъде проблем за властта след края на войната - всички тези придобивки ще изчезнат и доброволците и техните близки ще трябва да се върнат към стария начин на живот. Повечето от тях нямат финансова култура, не спестяват пари и вероятно ще изхарчат спечеленото след няколко години, смятат руските опозиционери.

От фронтовата линия ще се завърнат към 500 хил. войници и това е съпоставимо с връщането на германските войници след Първата световна война. За властта в Кремъл ще бъде голям въпрос как да се погрижи за тези ветерани. Руски икономист, пожелал анонимност, се опасява, че бъдещето им не е оптимистично - властите ще направят всичко възможно те да не се превърнат в обединена, силна група, която да ги застраши, както и да не се повтори разпада на СССР след края на Афганистанската война.

Затова и повечето анализатори, цитирани от The Telegraph, смятат, че Русия няма желание да спре войната. Целта на президента по време на срещата в Аляска е била да привлече Доналд Тръмп към възможностите, които предлага Русия, включително и окупираните територии, както и всее раздор между САЩ и Европа.