Ракети с нежни имена носят надеждата, която Западът още не може да даде на Украйна

Оръжейната индустрия може да даде гаранции за сигурността на страната, за която съюзниците още не намират формула

20:09 | 22.08.25 г. 3
Автор - снимка
Създател
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Докато западните западните партньори се опитват да намерят формулата на гаранциите за сигурност на Украйна, в Киев възлагат надежди на своя военно-промишлен комплекс. Далекобойни дронове и нови разработки на ракети, които да нанесат болезнени удари в тила на Русия са част от мерките, които украинските власти виждат като част от системата за гаранции за сигурност.

По време на брифниг с генералния секретар на НАТО украинският президент Володимир Зеленски беше категоричен, че гаранциите за сигурност се обсъждат на различни нива, включително и между военните. Той отхвърли коментарите на Русия, че трябва да участва и тя в сметките. Гаранциите трябва да уверят всички нас, че Русия няма да ни нападне отново, заяви украинският президент. 

Дипломатическите усилия за прекратяване на огъня очевидно затъват и украинският военно-промишлен комплекс може би ще е в основата на гаранциите за сигурност. Производственият потенциал е по-голям от финансовите възможности, призна Зеленски пред журналисти и допълни, че част от усилията на неговия екип при разговорите със съюзниците е именно намиране на инвеститори.

Преди ден пред журналисти в Киев Володимир Зеленски представи и нова ракета - "Фламинго", която трябва да влезе в серийно производство до края на годината. Той не даде повече подробности, защото все още няма разгърнато производство. Според нейните конструктори тя е в състояние да измине 3000 км, носейки бойна глава от повече от 1 тон. Компанията Fire Point произвежда дроновете FP-1, които вече бяха регистрирани при някои от атаките в тила на Русия. Руски военни кореспонденти отбелязаха работата им като по-ефективна от "Лютий" при атаки на рафинерии, защото бойната глава е по-голяма.

Военни анализатори в Украйна посочват, че крилатата ракета "Фламинго" изглежда е най-мощното оръжие, с което страната разполага в момента. Украинското издание Defense Express коментира ,че външният вид на ракетите се оказва по-съвършен, отколкото са очаквали. За други параметри е рано да се говори. Украйна показа преди време и балистична ракета "Сапсан" ("Сокол"), към която също има големи очаквания, макар че нейният обсег е между 500 и 700 км.

Работата по "Фламинго" е продължила 9 месеца, разказа Ирина Терех пред Politico. Тя посочи, че тя е изцяло украинска разработка. Името ѝ е необичайно за ракета и е продиктувано от розовия цвят, който е имала по време на всички изпитания. Сега цветът е променен  заради изискванията на камуфлажа, а в компанията казват, че не е нужно ракетите да носят страховити имена, ако вършат работа.

Ако параметрите на "Фламинго" се потвърдят, това ще бъде сериозна подкрепа за Украйна и проблем за Русия. Според анализатори, цитирани от Politico, реално такива разработки могат да бъдат най-добрата гаранция за сигурност за Украйна.

Володимир Зеленски коментира по време на своето посещение в САЩ през седмицата, че разглежда силната украинска армия като основният гарант за сигурността на страната, а производството на дронове и оръжия - един от елементите за подкрепа на армията. Той обърна внимание, че в САЩ имат интерес към покупка на украински дронове. Някои от разработките като морските дронове ("Магура" или SeaBaby) са ефективни и дадоха предимство на Украйна в Черно море.

В момента  Украйна активно атакува цели в тила на Русия - рафинерии, военни бази и летища, както и индустриални предприятия, изпълняващи поръчки на армията, с дронове. Те обаче носят значително по-малък заряд (под 100 килограма). Ударите спират само за кратко работата на заводите и съоръженията, защото и щетите не са толкова значими, каквито може да нанесе ракета.

След удари за кратко в началото на седмицата спряха доставките на петрол по "Дружба". Щетите бяха отстранени за ден и макар че съоръженията в Брянска област отнво да бяха ударени в нощта срещу 22 август, едва ли прекъсването ще е прекалено дълго, за да засегне видимо приходите за руския бюджет.

Руската информационна агенция ТАСС също обърна внимание на "Фламинго", неглижирайки възможностите ѝ. Според коментарите ракетата е подобна на британска разработка и няма да е заплаха за системите за ПВО на Русия. Министерството на отбраната не признава и щетите, които нанасят дроновете. Обикновено мащабните пожари се обясняват с пламнали треви или паднали отломки от свалени дронове.

Украйна обикновенно не е толкова открита за новите военни разработки и често за тях се чува от резултати на бойното поле. Вероятно целта на тази публичнвост е именно привличане на вниманието, сплашване и сигнал за възможностите именно след края на войната. Всъщност подабна тактика прилагат и руските власти с тяхната нова ракета "Орешник", която беше тествана през ноември 2024 година, но въпреки всички заплахи, нов удар с нея така и не последва.

Последна актуализация: 19:55 | 22.08.25 г.
ракетни обстрели войната в Украйна мирни преговори гаранции за сигурност
4
rate up comment 0 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди -100 секунди
До: гъбко, като ти падне на куххата зелка този бомбом, ще се разхвърчат само разни зелеви листа. Като се включи и огненият.****к, и ще станеш само на сърми.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 0 rate down comment 5
FireT
преди 2 минути
До: 0pk, самоМухльовци като теб могат да се хванат на AI снимка. Армията на ЦоМчо за пореден път дели общо IQ. А иначе Фламинго е заслуга на пасивността на Запада и най-вече на Жужето.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 1 rate down comment 11
гъбко
преди 13 минути
Хихи ... тактическа компактна крилата ракета ... 1000кг бойна глава ... Бонбон !! Що поразия може да направи ...
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 13 rate down comment 3
0pk
преди 52 минути
Как така не били намирали формула съюзниците?!? Не я ли намериха из коридорите на белои дом, където търпеливо чакаха за снимка с татенцето, докато той нашокваше канчето на един от лидерите на свободния свет? :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
