Ракети с нежни имена носят надеждата, която Западът още не може да даде на Украйна

Докато западните западните партньори се опитват да намерят формулата на гаранциите за сигурност на Украйна, в Киев възлагат надежди на своя военно-промишлен комплекс. Далекобойни дронове и нови разработки на ракети, които да нанесат болезнени удари в тила на Русия са част от мерките, които украинските власти виждат като част от системата за гаранции за сигурност.

По време на брифниг с генералния секретар на НАТО украинският президент Володимир Зеленски беше категоричен, че гаранциите за сигурност се обсъждат на различни нива, включително и между военните. Той отхвърли коментарите на Русия, че трябва да участва и тя в сметките. Гаранциите трябва да уверят всички нас, че Русия няма да ни нападне отново, заяви украинският президент.

Дипломатическите усилия за прекратяване на огъня очевидно затъват и украинският военно-промишлен комплекс може би ще е в основата на гаранциите за сигурност. Производственият потенциал е по-голям от финансовите възможности, призна Зеленски пред журналисти и допълни, че част от усилията на неговия екип при разговорите със съюзниците е именно намиране на инвеститори.

Преди ден пред журналисти в Киев Володимир Зеленски представи и нова ракета - "Фламинго", която трябва да влезе в серийно производство до края на годината. Той не даде повече подробности, защото все още няма разгърнато производство. Според нейните конструктори тя е в състояние да измине 3000 км, носейки бойна глава от повече от 1 тон. Компанията Fire Point произвежда дроновете FP-1, които вече бяха регистрирани при някои от атаките в тила на Русия. Руски военни кореспонденти отбелязаха работата им като по-ефективна от "Лютий" при атаки на рафинерии, защото бойната глава е по-голяма.

Военни анализатори в Украйна посочват, че крилатата ракета "Фламинго" изглежда е най-мощното оръжие, с което страната разполага в момента. Украинското издание Defense Express коментира ,че външният вид на ракетите се оказва по-съвършен, отколкото са очаквали. За други параметри е рано да се говори. Украйна показа преди време и балистична ракета "Сапсан" ("Сокол"), към която също има големи очаквания, макар че нейният обсег е между 500 и 700 км.

Работата по "Фламинго" е продължила 9 месеца, разказа Ирина Терех пред Politico. Тя посочи, че тя е изцяло украинска разработка. Името ѝ е необичайно за ракета и е продиктувано от розовия цвят, който е имала по време на всички изпитания. Сега цветът е променен заради изискванията на камуфлажа, а в компанията казват, че не е нужно ракетите да носят страховити имена, ако вършат работа.

Ако параметрите на "Фламинго" се потвърдят, това ще бъде сериозна подкрепа за Украйна и проблем за Русия. Според анализатори, цитирани от Politico, реално такива разработки могат да бъдат най-добрата гаранция за сигурност за Украйна.

Володимир Зеленски коментира по време на своето посещение в САЩ през седмицата, че разглежда силната украинска армия като основният гарант за сигурността на страната, а производството на дронове и оръжия - един от елементите за подкрепа на армията. Той обърна внимание, че в САЩ имат интерес към покупка на украински дронове. Някои от разработките като морските дронове ("Магура" или SeaBaby) са ефективни и дадоха предимство на Украйна в Черно море.

В момента Украйна активно атакува цели в тила на Русия - рафинерии, военни бази и летища, както и индустриални предприятия, изпълняващи поръчки на армията, с дронове. Те обаче носят значително по-малък заряд (под 100 килограма). Ударите спират само за кратко работата на заводите и съоръженията, защото и щетите не са толкова значими, каквито може да нанесе ракета.

След удари за кратко в началото на седмицата спряха доставките на петрол по "Дружба". Щетите бяха отстранени за ден и макар че съоръженията в Брянска област отнво да бяха ударени в нощта срещу 22 август, едва ли прекъсването ще е прекалено дълго, за да засегне видимо приходите за руския бюджет.

Руската информационна агенция ТАСС също обърна внимание на "Фламинго", неглижирайки възможностите ѝ. Според коментарите ракетата е подобна на британска разработка и няма да е заплаха за системите за ПВО на Русия. Министерството на отбраната не признава и щетите, които нанасят дроновете. Обикновено мащабните пожари се обясняват с пламнали треви или паднали отломки от свалени дронове.

Украйна обикновенно не е толкова открита за новите военни разработки и често за тях се чува от резултати на бойното поле. Вероятно целта на тази публичнвост е именно привличане на вниманието, сплашване и сигнал за възможностите именно след края на войната. Всъщност подабна тактика прилагат и руските власти с тяхната нова ракета "Орешник", която беше тествана през ноември 2024 година, но въпреки всички заплахи, нов удар с нея така и не последва.