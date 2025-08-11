В Русия се извършва най-голямото преразпределение на богатствата след разпада на СССР

След началото на пълномащабната война в Украйна в Русия започна национализация на бизнеса - и на чужди, и на местни инвеститори, което бележи най-голямото преразпределение на богатството след разпада на СССР, пише The Wall Street Journal. Според данни на руска правна кантора в последните години правителството е отнело компании на местни и чужди инвеститори на стойност 3,9 трилиона рубли (около 49 млрд. долара). През последната година процесите се ускоряват.

Изданието отбелязва няколко случая, при което са иззети активи на западни бизнесмени, които след това са прехвърлени с големи отстъпки на бизнесмени, приближени до Кремъл. Едно от тях е "Главпродукт" на американския бизнесмен от руски произход Леонид Смирнов. Неговата компания е най-големият производител на консервирани храни и е иззета за нуждите на армията, както и за увеличаване на износа към новия приятел на Кремъл - Северна Корея.

Сред национализираните са предприятията на френския концерн Danone, датската пивоварна Carlsberg и германската комунална компания Uniper. Всички те официално поискаха да напуснат руския пазар, след като Русия започна военни действия в Украйна. В резултат активите им бяха прехвърлени на правителството, а след това - към руски инвеститори.

Част от западните компании пък продадоха активите на своите партньори в Русия, макар и със загуба (и след разрешението на руския президент Владимир Путин) - например BP, която прехвърли своя бизнес в Русия на "Роснефт". Някои се изтеглиха с намерението да се върнат, когато войната свърши и санкциите срещу Русия бъдат вдигнати - McDonald`s затвори 847 свои ресторанта на територията на Русия и все още плаща заплатите на своите служители. Техните обекти обаче бяха национализирани и пребрандирани на "Вкусно и точка". Същото се случи и с кафенетата на Starbucks и макар компанията да запази своите марки в руското патентно ведомство, обектите ѝ бяха закупени от руски бизнесмени и в момента работят под марката Stars Coffee.

През март САЩ предупредиха, че подобни практики могат да влошат отношенията и да доведат до съдебни дела. Някои от компаниите са били дискутирани при двустранните срещи между САЩ и Русия през пролетта, но няма промяна в отношението.

Това се случва с "Главпродукт" - Смирнов коментира пред WSJ, че още след първия телефонен разговор, с който са му съобщили за национализацията на бизнеса му, се е обърнал към адвокат. Но оттогава само наблюдава как офисите му са претърсвани от властите, ключалките са сменени, а мениджърите му - уволнени. Бизнесменът казва, че новото ръководство е спряло част от производството, включително и на популярни марки, и продажбите са намалели наполовина. Според него целта е руски бизнесмени да придобият на безценица активите на предприятието, което ще бъде доведено до фалит.

"Главпродукт" е първата американска компания, която беше иззета от руските власти и руски съд потвърди национализацията ѝ.

Реално много от западните компании влязоха в Русия след приватизацията на държавните активи след разпада на СССР. Сега обаче Москва изземва бизнеса на чуждите инвеститори на фона на влошаващите се отношения със Запада.