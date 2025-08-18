Тръмп не може да си позволи да приключи войната по "путински" сценарий

Американският президент Доналд Тръмп ще плати висока политическа цена, която ще му тежи до края на мандата му и в САЩ, и по света, ако наложи на Украйна исканията на Москва, или изостави Киев, пише в анализ The Wall Street Journal. Според изданието това е един от лостовете за влияние, който имат европейците.

По-късно днес (18 август) се очаква среща, на която да бъдат уточнени детайлите около разговорите на Тръмп с руския президент Владимир Путин в Аляска. По време на брифинг в Брюксел украинският лидер Володимир Зеленски призна, че не е съвсем сигурен какво точно са говорили двамата.

Същото отбелязва и WSJ - според медийни публикации Русия е обещала да спре войната в Украйна и да не напада други държави, ако получи и последните около 30% от територията на Донецка област. По време на изявленията на Тръмп и Путин от Аляска руският президент използва и неизясненото за последните три години и половина "премахване на причините за войната", като условие за мир в Украйна.

Според анализатори основната причина за настъплението на Русия е разширяването на НАТО на изток, а преди началото на войната в Украйна Русия поиска връщането на Алианса в границите от 1997 година, тоест изтеглянето от Източна Европа. Друго условие на Москва от началото на войната е "денацификация" на Украйна, което беше уточнено като искане за смяна на правителството и президента. В Москва често определят Зеленски като нелегитимен, защото мандатът му изтече, а и също така, защото смятат бягството на един от предишните президенти на Украйна - Виктор Янукович, в Москва през 2014 година като държавен преврат, а последвалите избори в страната - за незаконни.

Друг неясен, но много важен за Европа момент, са гаранциите за сигурност. Според представителя на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф в Кремъл са съгласни на такива, а Доналд Тръмп коментира, че е готов да участва заедно с Европа, но не и с НАТО, но също не даде повече подробности.

Според WSJ, за да бъдат ефективни тези гаранции, това би означавало присъствието на международни войски в Украйна, развитие на военната индустрия на Украйна и боеспособна армия, САЩ да осигурят разузнавателни данни и въздушна защита на сухопътните войски. Не е ясно дали Путин, а и самият Тръмп са съгласни на всичко това. Но е ясно, че без САЩ европейските държави няма да изпратят свои войски в Украйна.

Попитан за гаранциите в Брюксел, преди да замине за САЩ, Володимир Зеленски пък отговори, че най-сигурната гаранция за Украйна е нейната армия, подкрепена от Европа и оборудвана от украинските, европейските и американските оръжейни заводи.

Доналд Тръмп води своята политика, основавайки се на инстинкт и имупулсивност, коментира още WSJ и допълва, че по тази причина се случват всички тези обрати в неговите действия. Това е особено видимо за войната в Украйна. Изданието припомня, че изявленията преди Аляска бяха, че САЩ очакват прекратяване на огъня и ако това не се случи - ще има сериозни санкции. Сега прекратяването на огъня е забравено, а санкциите - отложени за 2-3 седмици, или неопределено време.

Сега в социалната мрежа Truth Social Тръмп изрази своя гняв заради начина, по който медии и анализатори определят срещата му в Аляска като победа за Путин и отново прехвърли отговорността за прекратяване на войната на Украйна. Дори и близки до Тръмп и републиканците медии обаче не си спестиха критики за поведението на американския президент.

Позитивното в цялата история е, че американският президент се е съгласил да разговаря със Зеленски и с европейските лидери, които го придружават в САЩ, смятат анализатори. Според тях фиаското от февруари няма да се повтори, защото Европа явно застана зад Украйна, а и след топлия прием за Путин открита враждебност към Зеленски би била зле приета.

WSJ коментра още, че европейските лидери ще опитат да убедят Тръмп, че на обещанията на Путин не може да се разчита. Украйна сама има няколко примера за неизпълнени обещания - след Меморандума от Будапеща през 1994 година, когато предава ядреното си оръжие на Москва в замяна на гаранции за мир, дадени от останалите ядрени сили, включително и САЩ. През 2014 г. Киев предаде без битка и Крим, и части от Донбас, за да не се стигне до пълномащабна война, но в крайна сметка и това обещание не беше спазено през 2022 г.