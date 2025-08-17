Путин иска пълно оттегляне на Киев от Донбас срещу замразяване на фронтови линии

Русия да се откаже от малките окупирани територии в Украйна, а Киев да отстъпи частите от източните си земи, които Москва не е успяла да превземе. Това са били част от предложенията за мир, обсъдени от руския президент Владимир Путин и американския му колега Доналд Тръмп на срещата им в Аляска, съобщиха източници, запознати с позицията на Москва и цитирани от Ройтерс.

Информацията се появи ден след срещата между Тръмп и Путин във военновъздушната база в Аляска, която беше първата между американски президент и ръководителя на Кремъл от началото на конфликта в Украйна.

Украинският президент Володимир Зеленски ще посети Вашингтон в понеделник, за да обсъди с Тръмп възможно уреждане на пълномащабната война, която Путин започна през февруари 2022 г.

Макар че на срещата не беше постигнато желаното от него примирие, Тръмп заяви в интервю за Fox News, че с Путин са обсъдили прехвърлянето на територии и гаранциите за сигурността на Украйна и са постигнали „широко съгласие“.

„Мисля, че сме много близо до сключване на споразумение“, заяви Тръмп и допълни: „Украйна трябва да се съгласи с него. Може би ще кажат „не“.

Двамата източници, пожелали да останат анонимни поради деликатността на обсъжданите въпроси, казват, че и информацията им за предложенията на Путин се основават главно на обсъждания между лидерите в Европа, САЩ и Украйна и отбелязват, че тя не е пълна.

Тръмп информира Зеленски и европейските ръководители за обсъжданията на срещата на върха в събота сутринта.

За момента не е ясно дали предложенията на Путин са начален ход, който да послужи като отправна точка за преговори, или по-скоро са окончателно предложение, което не подлежи на обсъждане.

Украинска земя срещу мир

На пръв поглед поне някои от исканията биха представлявали огромни предизвикателства за приемане от украинските ръководители.

Предложението на Путин изключвало примирие до постигането на обхватно споразумение, което блокира ключово искане на Зеленски, чиято страна ежедневно е подлагана на удари от руски дронове и балистични ракети.

Според предложеното руско споразумение Киев трябва да се оттегли напълно от източните Донецка и Луганска области в замяна на руско обещание за замразяване на фронтовите линии в южните Херсонска и Запорожка области, информират източниците.

Украйна вече отхвърли всякакво отстъпване на укринска територия като Донецка област, където са разположени нейни войски и която според Киев служи като ключова отбранителна структура за предотвратяване на руски атаки по-навътре в територията ѝ.

Русия би била готова да върне сравнително малки части от украинската територия, които е окупирала в северната част на Сумска област и североизточната част на Харковска област, съобщават източниците.

Русия контролира части от Сумска и Харковска област с обща площ от около 440 кв. км, според украинския проект за картографиране на бойното поле Deep State. Украйна контролира около 6600 кв. км от Донбас, който обхваща Донецка и Луганска области и е окупиран от Русия.

Въпреки че американците не го заявиха изрично, източниците съобщават, че знаят, че руският лидер също се стреми, като минимум, към официално признаване на руския суверенитет върху Крим, който Москва отне от Украйна през 2014 г.

Не е ясно дали това означава признаване от американското правителство или, например, от всички западни сили и Украйна. Киев и официалните му съюзници отхвърлят официално признаване на властта на Москва над полуострова.

Те заявиха, че Путин очаква също отмяна на поне част от санкциите срещу Русия. Източниците не могат да уточнят дали това се отнася както за американските, така и за европейските санкции.

В петък Тръмп заяви, че не е необходимо незабавно да обмисля ответни мита срещу страни като Китай за закупуването на руски петрол, който е подложен на редица западни санкции, но може да се наложи да го направи след „две-три седмици“.

Украйна също така ще получи забрана да се присъедини към НАТО, въпреки че Путин изглеждал отворен към идеята страната да получи някакви гаранции за сигурност, съобщават източниците.

Те обаче добавят, че не е ясно какво означава това на практика. Европейски ръководители заявиха, че Тръмп е обсъдил гаранции за сигурността на Украйна по време на разговора им в събота и е предложил идеята за гаранция по модела на член пети извън НАТО.

Алиансът разглежда всяко нападение срещу една от 32-те страни членки като атака срещу всички съгласно чл. 5.

Присъединяването към Атлантическия алианс е стратегическа цел за Киев, която е заложена в Конституцията на страната.

Русия ще изисква също официален статут за руския език в части от Украйна или в цялата страна, както и правото на Руската православна църква да действа свободно, посочват източниците.

Украинската служба за сигурност обвинява свързаната с Москва църква, че подпомага войната на Русия срещу Украйна, като разпространява проруска пропаганда и приютява шпиони, което църквата отрича, като твърди, че е прекъснала каноничните си връзки с Москва.

Украйна прие закон, който забранява свързаните с Русия религиозни организации, сред които счита и църквата. Все още обаче не е започнала да прилага забраната.