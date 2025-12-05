IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Производителността на труда у нас ускорява ръст през третото тримесечие

Увеличава се делът на заетите в сектора на услугите, отчита НСИ

19:25 | 05.12.25 г.
Снимка: Pixabay
Производителността на труда в България ускорява ръста си през третото тримесечие на 2025 г., сочат предварителните данни на Националния статистически институт (НСИ).

Брутният вътрешен продукт (БВП) на един зает се увеличава реално с 0,7% в сравнение със същото тримесечие на предходната година.

Заетите лица в икономиката са над 3,726 млн. души, а общият брой отработени часове е 1,467 млрд. в периода юли-септември.

Структурата на заетостта по икономически сектори през третото тримесечие на годишна база показва увеличение на относителния дял в сектора на услугите и намаление на относителния дял в аграрния и в индустриалния сектор.

По данни на статистиката, на едно заето лице се падат по 16 814 лв. от текущия обем на брутния вътрешен продукт (БВП), като всеки зает създава средно 42,7 лв. БВП за един отработен час.

Брутната добавена стойност (БДС) средно на един зает през третото тримесечие на тази година се увеличава с 1,6% в сравнение с третото тримесечие на 2024 г., а БДС за един отработен човекочас се увеличава реално с 1,7%.

По предварителни данни през третото тримесечие на 2025 г. равнището на производителността на труда в сектора на услугите e 14 864 лв. БДС средно на един зает и 37,9 лв. за един отработен човекочас.

В индустриалния сектор всеки зает произвежда средно 16 629 лв. БДС, като за един отработен човекочас се създават средно 40,1 лв. от текущия обем на показателя. Най-ниска е производителността на труда в аграрния сектор – 4959 лв. БДС на един зает и 13,6 лв. за един отработен човекочас.

