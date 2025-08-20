Европа няма план, ако Тръмп реши да оттегли подкрепата си за Украйна

Европейските лидери демонстрират солидарност с украинския президент Володимир Зеленски, като пътуваха с него до Вашингтон за високорискова среща с американския президент Доналд Тръмп. Те имат основания да се опасяват, че Тръмп ще се опита да наложи териториални отстъпки на Киев, които ще се харесат на руския лидер Владимир Путин, но ще бъдат неприемливи за Украйна и ще компрометират международния правен ред.

Въпреки че британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и техните колеги са решени да избегнат трансатлантически сблъсък, европейците нямат надежден план за противодействие на Русия, ако САЩ напълно оттеглят подкрепата си за Украйна, пише Ройтерс.

Поредицата от срещи във Вашингтон в понеделник може в най-добрия случай да доведе до очертанията на споразумение за примирие, което би могло да бъде предложено на Русия. Реално мирно споразумение би се изготвяло с месеци.

Дори примирие обаче изисква Путин да се съгласи за прекратяване на огъня. Украйна в замяна ще трябва да приеме, че всякакви въпроси могат да бъдат на масата за преговори – това би включвало например статута на полуостров Крим, който Русия анексира през 2014 г.

Руският президент също ще трябва да приеме, че сериозните стимули са част от споразумението за прекратяване на огъня. Някои европейски сили, като Великобритания и Франция, са готови да изпратят мироопазващи сили, за да гарантират прилагането му. Този въпрос остава спорен сред европейците, а и двете страни биха се затруднили да изпратят достатъчно сили, за да бъдат ефективни.

Същевременно САЩ май не са особено склонни да помогнат за спазването на примирието.

Ако оптимистичният сценарий за споразумение във Вашингтон относно контурите на сделка не се осъществи, европейците ще се изправят пред голата истина, че все още нямат надежден план за противодействие на руската офанзива в Украйна без помощта на САЩ.

Проблемът не е финансов. Европа разполага с достатъчно средства, за да поеме тежестта на американската подкрепа за Киев.

След като руските сили нахлуха в Украйна в края на февруари 2022 г., ЕС финансира украинското правителство с около 49 млрд. долара. За сравнение, САЩ са отпуснали на Украйна 30 млрд. долара. От май т.г. Брюксел изпреварва Вашингтон и по военна подкрепа, според Института Кийл за световна икономика.

Военният въпрос, от друга страна, придобива нова спешност, тъй като Русия продължава да реализира териториални придобивки в Украйна. Европейските членки на НАТО обещават да увеличат военните си разходи до 5% от БВП до 2035 г. В краткосрочен план обаче това не носи никакви ползи за Украйна.

Европейците трябва да приемат насериозно сценарий, в който САЩ си измиват ръцете от войната в Украйна. Това би означавало още по-голяма военна подкрепа за Киев, както и независима дипломатическа линия, която може да включва подновяване на директните контакти с Москва. В един момент Европа трябва да спре да разчита на капризите на един непредсказуем президент на САЩ за бъдещето си.