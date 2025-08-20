IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Търговски войни Изкуствен интелект Войната в Украйна

Европа няма план, ако Тръмп реши да оттегли подкрепата си за Украйна

Европа трябва да спре да разчита на капризите на един непредсказуем президент на САЩ за бъдещето си, пише Ройтерс

20.08.25 г.
Снимка: Bloomberg LP
Снимка: Bloomberg LP

Европейските лидери демонстрират солидарност с украинския президент Володимир Зеленски, като пътуваха с него до Вашингтон за високорискова среща с американския президент Доналд Тръмп. Те имат основания да се опасяват, че Тръмп ще се опита да наложи териториални отстъпки на Киев, които ще се харесат на руския лидер Владимир Путин, но ще бъдат неприемливи за Украйна и ще компрометират международния правен ред.

Въпреки че британският премиер Киър Стармър, германският канцлер Фридрих Мерц, френският президент Еманюел Макрон и техните колеги са решени да избегнат трансатлантически сблъсък, европейците нямат надежден план за противодействие на Русия, ако САЩ напълно оттеглят подкрепата си за Украйна, пише Ройтерс.

Поредицата от срещи във Вашингтон в понеделник може в най-добрия случай да доведе до очертанията на споразумение за примирие, което би могло да бъде предложено на Русия. Реално мирно споразумение би се изготвяло с месеци.

Дори примирие обаче изисква Путин да се съгласи за прекратяване на огъня. Украйна в замяна ще трябва да приеме, че всякакви въпроси могат да бъдат на масата за преговори – това би включвало например статута на полуостров Крим, който Русия анексира през 2014 г.

Руският президент също ще трябва да приеме, че сериозните стимули са част от споразумението за прекратяване на огъня. Някои европейски сили, като Великобритания и Франция, са готови да изпратят мироопазващи сили, за да гарантират прилагането му. Този въпрос остава спорен сред европейците, а и двете страни биха се затруднили да изпратят достатъчно сили, за да бъдат ефективни.

Същевременно САЩ май не са особено склонни да помогнат за спазването на примирието.

Ако оптимистичният сценарий за споразумение във Вашингтон относно контурите на сделка не се осъществи, европейците ще се изправят пред голата истина, че все още нямат надежден план за противодействие на руската офанзива в Украйна без помощта на САЩ.

Проблемът не е финансов. Европа разполага с достатъчно средства, за да поеме тежестта на американската подкрепа за Киев.

След като руските сили нахлуха в Украйна в края на февруари 2022 г., ЕС финансира украинското правителство с около 49 млрд. долара. За сравнение, САЩ са отпуснали на Украйна 30 млрд. долара. От май т.г. Брюксел изпреварва Вашингтон и по военна подкрепа, според Института Кийл за световна икономика.

Военният въпрос, от друга страна, придобива нова спешност, тъй като Русия продължава да реализира териториални придобивки в Украйна. Европейските членки на НАТО обещават да увеличат военните си разходи до 5% от БВП до 2035 г. В краткосрочен план обаче това не носи никакви ползи за Украйна.

Европейците трябва да приемат насериозно сценарий, в който САЩ си измиват ръцете от войната в Украйна. Това би означавало още по-голяма военна подкрепа за Киев, както и независима дипломатическа линия, която може да включва подновяване на директните контакти с Москва. В един момент Европа трябва да спре да разчита на капризите на един непредсказуем президент на САЩ за бъдещето си.

Последна актуализация: 11:13 | 20.08.25 г.
войната в Украйна доналд тръмп Володимир Зеленски Владимир Путин
Коментари

6
rate up comment 0 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди 4 минути
Мога да ви дам материал за следващата статия - превъзходството на Украйна в дронове, вкл. и камикадзе-дроновете, което е 47:1 спрямо руските "ланцетчета", които отделно не вършат почти никаква работа, според Форбс, документирано.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
5
rate up comment 0 rate down comment 0
Aлexaндpo
преди 9 минути
"....европейците ще се изправят пред голата истина," това е интересно прозрение! Да не би някой да си е махнал розовите очилца? Ноооо, щом е гола, и аз бих се запознал с нея.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
4
rate up comment 2 rate down comment 5
Алехандро
преди 11 минути
Съвсем по-друг начин стоят нещата, статията в политико е от скоро. И, каква подкрепа има Тръмп към Украйна - продава оръжия, стари, с които Украйна спря руските нацисти! Тръмп се държи точно като преговарящ от страната на путин! Иначе, 10 страни от ЕВропа са се съгласили да предоставят войски на Украйна, ако се наложи! Отделно, Украйна ще получава все по-нови системи европейски оръжия. И най-важното, всички руски вЕлики наступления - умряха, "геройски" - всеки ден нови пленници в Покровско.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 6 rate down comment 3
0pk
преди 15 минути
Чакащите в коридора лидери на свободния свят вече никой за нишо не ги бори, за какво са им планове на такива? :D
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 3
Tikva007
преди 32 минути
Какво мътиха Путин и Тръмп в Аляска извън дъвката за украйна, остана скрито, но още преди нея - вероятно случайно - Путин подписа указ, който също не беше широко огласен в медиите, но с чиито разпоредби се облекчават условията за връщане на големите американски компании в Русия, напуснали след началото на войната. Една жена каза, че едва ли не всичко било заради напористия мерак на ExxonMobil да се върне в проекта *Сахалин 2*. Жената обаче не знаеше това каква връзка има с плановете на Европа ;)
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 7 rate down comment 3
Tikva007
преди 39 минути
*Европа няма план, ако Тръмп реши да оттегли подкрепата си за Украйна* - На Европа не й трябва план - Европа от години е избрала да изпълнява американския план. По-важното е, че Америка винаги има план как да прави кинти от Европа. Но това не е най-лошото за Европа - по-лошо е, че Тръмп има план да направи до 2030 г. САЩ смазващ лидер в AI, което ще иска колосални количества енергия, за която в момента само Арктика дава заявка да задоволи, а там без руснаците ще е малко трудно.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
