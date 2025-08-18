Тръмп не изключи разполагането на американски войски в Украйна

Американският президент Доналд Тръмп обеща "много добри гаранции" за Украйна и дори не изключи разполагане на американски военни в страната, макар че украинските военни ще са на първа линия. Ще имате повече подробности след срещата с европейските лидери, допълни още той по време на протоколните кадри от срещата му с украинския президент Володимир Зеленски, излъчвани в Youtube канала на Белия дом. Лидерите на Германия, Франция, Великобритания, Италия, Финландия, както и генералният секретар на НАТО Марк Рюте и председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен са в Белия дом и изчакват края на разговорите между Зеленски и Тръмп.

Малко преди началото на срещата в Украйна беше обявена въздушна тревога заради излитането на МиГ-31, който е носител на ракетите "Кинжал". Тя беше отменена малко по-късно, подсказвайки, че вдигането на бомбардировача е тактика за повишаване на напрежението, приложена от Москва. По време на изявленията си в Белия дом Володимир Зеленски обаче обръна внимание на увеличаването на въздушните атаки тази нощ. По данни на украинските ВВС тази нощ Русия е изстреляла четири балистични ракети и дронове, поразявайки различни украински градове. Има много пострадали, а сред загиналите е и дете на година и половина, посочи Зеленски в Белия дом.

Пред журналистите Тръмп пък коментира, че не държи на прекратяването на огъня в Украйна, за да бъде постигнато мирно споразумение, а харесва "концепцията", защото така спрат незабавно убийствата на хора. То позволява и надграждане на постигатото между две воюващи страни, но не е задължително огънят да бъде прекратен, за да бъде постигнато споразумение за Украйна. През пролетта това беше един от "тестовете", на които американският президент подложи Русия и Украйна в опит да прецени кой е съгласен на мир. Тръмп обвини Зеленски, че не иска края на войната, когато той коментира пред медии, че не вярва да бъде постигнато примирие.

Преди срещата с Путин Тръмп настояваше именно за прекратяване на огъня, но това е позиция, която Кремъл не приема.

Зеленски беше категоричен, че благодарение на европейските партньори Украйна може да си позволи да купува американско оръжие и допълни, че Украйна се нуждае от силна армия. Нуждаем се от всичко това, каза още украинският лидер в отговор на въпрос на каква помощ от САЩ се надява - разузнавателни данни, войници, оръжия.

Американският президент обърна внимание, че през миналата седмица е имал "много добра" среща с Владимир Путин и се надява на решение за войната. Той посочи още, че войната ще приключи, но не може да каже кога и не отговори на въпроса дали е разбрал какви са "първопричините" за нея, които Путин обявява като причина за т.нар. от Кремъл "специална военна операция". Тръмп каза още, че ще звънне на Владимир Путин и ще обсъди какво е било дискутирано в Белия дом.

Анализатори обърнаха внимание на карта на Украйна, която е сложена в Овалния кабинет, и коментираха, че това вероятно е сигнал, че Тръмп ще опита да окаже натиск върху своя гост относно териториалните претенции на Русия. В изявленията преди широката среща с европейските лидери Зеленски благодари на Тръмп за картата и добави, че вече мисли как да бъдат върнати окупираните територии, отбелязани на картата. Той беше категоричен още, че ще обсъди териториалния въпрос само на тристранна среща с Тръмп и Путин. От думите му стана ясно, че в Белия дом вече работят за осъществяването на такъв разговор.

Срещата между двамата започна с писмо, както и тази в Аляска. Тогава Тръмп предаде на Путин писмо от своята съпруга Мелания, в което тя посочи, че войната трябва да спре заради децата. В отговор първата дама на Украйна - Олена Зеленска, изпрати през своя съпруг благодарствено писмо до Мелания.

Репортерите не пропуснаха да отбележат външния вид на украинския президент, чието облекло този път напомняше официален костюм, вместо военните дрехи, които Зеленски облече след началото на войната. Това беше една от коментираните теми преди срещата, защото през февруари липсата на костюм беше сред жестоките критики, които получи Володимир Зеленски в Белия дом.