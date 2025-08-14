САЩ вече са готови да гарантират сигурността на Украйна, но заедно с Европа

САЩ са готови да се присъединят към европейските съюзници и да предоставят гаранции за сигурност на Украйна, съобщи френският президент Еманюел Макрон по време на брифинг след телефонен разговор с американския си колега Доналд Тръмп. В него той потвърди още, че Тръмп ще работи за прекратяване на огъня в Украйна по време на срещата си с Владимир Путин в Аляска, както и за преговори за мир заедно с украинския президент Володимир Зеленски.

Включването на САЩ в гаранциите за сигурност на Украйна е съществена промяна от досегашните изявления на американските власти. Именно нежеланието на Вашингтон да предостави такива гаранции стана причина за публичния спор в Овалния кабинет, след който украинският лидер си тръгна, без да довърши планираната среща в Белия дом. Тогава Тръмп коментира, че присъствието на американския бизнес в Украйна само по себе си е достатъчна гаранция за мира в Украйна. Тази среща пък стана причина за активизиране на европейските усилия за прекратяване на войната в Украйна.

Европейските съюзници не изключват като част от схемата за дългосрочна сигурност на Украйна членството в НАТО - нещо, което категорично се отхвърля от Москва. В САЩ също не са готови да приемат Украйна в Алианса, въпреки че на срещата на върха през 2024 година членовете на НАТО подкрепиха в дългосрочен план присъединяването на страната.

Ожесточаване на руските атаки

След разговорите с Доналд Тръмп в Европа се опасяват, че срещата в Аляска може да доведе до увеличаване на интензивността на атаките срещу Украйна. Германският канцлер Фридрих Мерц коментира по време на брифинг заедно със Зеленски, че след всеки разговор между Доналд Тръмп и Владимир Путин е имало тежки бомбардировки над градовете на Украйна. Американският президент също призна, че не е успял да убеди своя руски колега да прекрати бомбардировките над градовете в Украйна.

"Водих много добри разговори с него. После се прибирам вкъщи и виждам как ракета удря дом за възрастни хора или жилищна сграда и хора лежат мъртви на улицата", заяви Тръмп по време на посещение в центъра "Кенеди" и заплаши Русия със сериозни последици, ако не бъде постигнато примирие.

Рекорден брой дронове са атакували Украйна през юни и юли

Опасения за нови масирани атаки с ракети и дронове има и в Украйна. В последните дни използваните дронове са съществено под капацитета за производство и според оценките на военния анализатор Олександър Коваленко Русия в момента има в запас повече от 3000 далекобойни дрона от различни типове. Една от възможните дати за мащабна атака е 24 август, когато Украйна отбелязва деня на своята независимост.

По данни на британското военно разузнаване през юни и юли Русия е изстреляла близо 12 хил. дрона. На 9 юли беше поставен рекорд по използвани дронове за една нощ - над 700. В част от нощните атаки се включват и ракети, които максимално затрудняват противовъздушната отбрана на Украйна.

По данни на украинското военно разузнаване Русия ще произведе 79 хил. далекобойни дрона през 2025 година.

Украйна увеличава атаките към енергийни обекти

Украйна също увеличава атаките си в тила на Русия и основната цел са военни бази, енергийни обекти и рафинерии. В нощта срещу 14 август местните власти съобщиха за нови попадения на дронове и пожар в рафинерия на "Лукойл" във Волгоградска област. Тя беше атакувана и в нощта на 13 август.

От началото на август след удари три големи руски рафинерии спряха или ограничиха работата си, което влоши ситуацията на пазара на горива в Русия. Според медийни публикации днес (14 август) ще има спешна среща на петролните компании с вицепремиера Александър Новак за намиране на изход от ситуацията. Цената на бензина се повишава рекордно на борсата в Санкт Петербург.

Руски военни кореспонденти съобщават за удари в Милерово (Ростовска област), където се намира военна база, както и атаки с ракети "Нептун" в южните части на Русия. Губернаторът на Белгородска област Вячеслав Гладков съобщи за поражения по сграда на областната администрация след атака с дрон. Има съобщения и за взривове в окупирания Крим.

Сводката на Министерството на отбраната на Русия сочи, че тази нощ са унищожени 44 дрона, като 14 от тях над Черно море, а 7 - над Крим. Над Волгоградска област са унищожени 9 дрона, а над Ростовска - 7, посочват още от ведомството.

През септември Русия и Беларус ще включат "Орешник" в свое военно учение

По време на съвместните учения "Запад 2025", които ще се проведат в средата на септември, Русия и Беларус ще проиграят изстрелването на ракета "Орешник", съобщи министърът на отбраната на Беларус Виктор Хренин пред местната агенция БЕЛТА.

Русия вече е пуснала в серийно производство ракетата, способна да носи ядрена бойна глава, заяви преди време руският президент Владимир Путин. Москва ще разположи някои от тях на територията на Беларус.

"За нас това е важен стратегически елемент, на първо място за сдържане", заяви Хренин и допълни, че това е отговор на милитаризацията по западните и северните граници на страната.

Русия изстреля ракета "Орешник" по украинския град Днипро през ноември 2024 година и въпреки отправените заплахи, че това ще се повтори в отговор на украински удари, нов пуск от силозите в Капустин Яр (Астраханска област) не е имало. Преди месеци имаше съобщения за възможно неуспешно изстрелване, а украински дрон беше свален над военния полигон в Капустин Яр.

Русия се възползва от слаби места в отбраната на Покровск

Русия се възползва от слаби места в отбраната и липсата на комуникация между украински части в Покровското направление и направи пробив с малки щурмови групи към Золотой Колодаз и Коптиеве, посочва украинският Център за отбранителни стратегии. Настъплението Родинске обаче е спряно, но руснаците укрепват позициите си към Червоний Лиман на север от Покровск, в южните части имат успехи около Удачне. Има данни за подновяване на интензивния артилерийски обстрел към Покровск, което вероятно означава, че руското присъствие в града след регистрираните пробиви на щурмоваци вече е минимално, пише Институтът за изучаване на войната (ISW).

В защитата на Покровск преди дни се включи Първият корпус на "Азов", който действа в необявена засега зона.

Анализаторите от Центъра за отбранителни стратегии отбелязват още, че тактиката с малките щурмови групи замести досегашните атаки с колони от бронирана техника на много части от фронтовата линия, както и ефективната работа на операторите на руските дронове, които затрудняват логистиката и придвижването на украинците. Пред журналисти украинският президент Володимир Зеленски коментира, че има паритет на FPV-дроновете на бойното поле и призна, че на Украйна не ѝ достигат средства, за да увеличи производството им.

Зеленски отбеляза по време на визитата си в Берлин, че Русия максимално усилва натиска на бойното поле дни преди срещата на Путин и Тръмп в Аляска в опит да покаже, че има силите да окупира цялата страна.

Сводката на Генералния щаб на Въоръжените сили на Украйна (ВСУ) за 1267-ия ден от началото на пълномащабната война показва, че усилията на руснаците са съсредоточени главно в Покровск. В това, както и свързаното с него Новопавливско направление, са регистрирани общо 70 атаки, или почти половината от всички на 13 август.

Значително намалява натиска в Сумска област, където ВСУ съобщава за шест атаки, както и за въздушни удари с 27 управляеми авиационни бомби по позиции на украинците в района, който обединява и фронта в Курска област. Интензивни остават боевете в Лиманското направление, където през миналото денонощие са регистрирани 13 атаки, както и в Сиверското направление.

Като цяло данните на ВСУ за 13 август сочат 148 директни бойни сблъсъка. Русия е извършила и 87 въздушни удара със 154 управляеми авиационни бомби, както и 5800 артилерийски обстрела по позиции на фронтовата линия и близките населени места.