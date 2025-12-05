Икономиката продължава да забавя темпа си на растеж и през третото тримесечие

Икономиката на България се е разширила с 3,2% през третото тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г., забавяйки леко темпа си спрямо предходните тримесечия, показват последните предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък. Данните потвърждават експресните, изнесени в средата на ноември.

През второто тримесечие на 2025 г. ръстът достигна 3,4%, след като през първите три месеца на годината бе 3,5%, а през последното тримесечие на 2024 г. - 3,8%.

На тримесечна база увеличението е от 0,7% спрямо ръст от 0,9% през периода април-юни, т.е. и тук се наблюдава забавяне.

Като номинална стойност брутният вътрешен продукт (БВП) е достигнал 62,659 млрд. лева, или 37,423 млрд. долара (при среден за тримесечието курс от 1,674801 лв. за 1 щатски долар). Това означава, че на глава от населението БВП достига 9755 лв. (5824 долара). В евро общият БВП се равнява на 32,037 млрд. евро, а на глава от населението - 4987 евро.

Брутната добавена стойност през третото тримесечие на 2025 г. възлиза на 54,803 млрд. лв. по текущи цени.

Най-голям дял като част от добавената стойност на икономиката продължава да държи секторът на услугите, макар че той все пак нямалява с 1,9 пр.п. на годишна база до 68,8%. На второ място е индустриалният сектор - 26,5% от добавената стойност, увеличавайки се с 1,6 пр.п. спрямо същия период на 2024 г. Съответно аграрният сектор отчита ръст от 0,3 пр.п. до 4,7% като дял в добавената стойност.

През третото тримесечие на 2025 г. за крайно потребление се изразходват 75,6% от БВП. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 20,6% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

През третото тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 0,7% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства също с 0,7% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за третото тримесечие на 2025 година показват нарастване на крайното потребление с 1,5% спрямо периода април-юни. Износът на стоки и услуги намалява с 1,3%, а вносът на стоки и услуги се увеличава с 3,6% през юли-септември спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения

През третото тримесечие на 2025 г. в сравнение с третото тримесечие на 2024 г. БВП нараства с 3,2%, а БДС - с 2,8%, според сезонно изгладените данни.

Най-силен ръст е регистриран в секторите „Операции с недвижими имоти“ - с 6,7%, „Строителство“ - с 6,2%, „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 5,9%, както и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 4,1%.

Спад е регистриран при „Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 1,7%.

Крайното потребление бележи увеличение от 7,9% през третото тримесечие на 2025 г. Износът на стоки и услуги намалява с 5,6%, а вносът на стоки и услуги нараства с 4,1%.