Икономиката на България ускорява леко ръста си през второто тримесечие

Икономиката на България се е разширила с 3,4% през второто тримесечие на 2025 г. спрямо същия период на 2024 г., ускорявайки темпа си спрямо увеличението от 3,3% през предходното тримесечие, показват последните предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ), публикувани в петък.

На тримесечна база увеличението е от 0,9% спрямо ръст от 0,7% през периода януари-март, т.е. и тук се наблюдава ускорение.

Като номинална стойност брутният вътрешен продукт (БВП) е достигнал 52,364 млрд. лева, или 30,345 млрд. долара (при среден за тримесечието курс от 1,7256115 лв. за 1 щатски долар). Това означава, че на глава от населението БВП достига 8140 лв. (4717 долара). В евро общият БВП се равнява на 26,773 млрд. евро, а на глава от населението - 4162 евро.

Брутната добавена стойност през второто тримесечие на 2025 г. възлиза на 45,264 млрд. лв. по текущи цени.

Най-голям дял като част от добавената стойност на икономиката продължава да държи секторът на услугите, макар че той все пак нямалява с 0,2 пр.п. на годишна база до 69,8%. На второ място е индустриалният сектор - 27,4% от добавената стойност, понижавайки се минимално с 0,1 пр.п. спрямо същия период на 2024 г. Съответно аграрният сектор отчита ръст от 0,3 пр.п. до 2,8% като дял в добавената стойност.

През второто тримесечие на 2025 г. за крайно потребление се изразходват 80,1% от БВП. Инвестициите (бруто образуване на основен капитал) формират 19,0% от БВП. Външнотърговското салдо от стоки и услуги е положително.

Тримесечни изменения

През второто тримесечие на 2025 г. БВП нараства с 0,9% спрямо предходното тримесечие според предварителните и сезонно изгладени данни. Брутната добавена стойност в икономиката нараства с 0,7% на тримесечна база.

Сезонно изгладените данни за второто тримесечие на 2025 година показват нарастване на крайното потребление с 1,8% спрямо периода януари-март.Износът на стоки и услуги се увеличава с 0,7%, а вносът на стоки и услуги намалява с 1,4% през април-юни спрямо предходното тримесечие по сезонно изгладени данни.

Годишни изменения

През второто тримесечие на 2025 г. в сравнение с второто тримесечие на 2024 г. БВП нараства с 3,4%, а БДС - с 2,8%, според сезонно изгладените данни.

Най-силен ръст е регистриран в секторите „Държавно управление; образование; хуманно здравеопазване и социална работа“ - с 8,2%, „Строителство“ - със 7,7%, „Операции с недвижими имоти“ - с 5,5%, както и „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения“ - с 5,4%.

Спад се наблюдава в секторите „Селско, горско и рибно стопанство“ - с 4,0%, и „Добивна промишленост; преработваща промишленост; производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива; доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и възстановяване“ - с 3,1%.

Крайното потребление бележи увеличение от 8,1% през второто тримесечие на 2025 г. Износът на стоки и услуги намалява с 4,8%, а вносът на стоки и услуги нараства с 0,1%.