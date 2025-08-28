В нощта срещу 28 август Киев преживя най-тежката бомбардировка от началото на войната, заяви говорителят на ВВС на Украйна Юрий Ихнат пред NV. В отблъскването ѝ са участвали всички сили на ВВС, включително и системите Patriot, но не са успели да се справят с всички ракети и дронове, разказа той.

Местните власти съобщиха за попадения по жилищни сгради. Загиналите са 19 души, сред които и 4 деца, ранени са повече от 40 души. В социалните мрежи се появи и видео от охранителна камера в Киев, показващо как две ракети едновременно удрят жилищна сграда.

Специалният представител на Белия дом за Украйна Кийт Келог, който беше в украинската столица в началото на седмицата, отбеляза в пост в социалната мрежа Х, че атаката не е била по войници и оръжия, а по жилищните райони на Киев, по обиковени хора. Поражения има по мисиите на ЕС и Великобритания, допълни още той.

"Тези скандални атаки заплашват мира, към който се стреми президента на САЩ", написа още Келог.

Украинският президент Володимир Зеленски отбеляза още и нанесени щети по посолството на Азербайджан, както и промишлено предприятие, собственост на Турция. Според турски медии атакуван е заводът на Baykar, производител на дроновете "Байрактар", край Киев.

"Това е отговорът на Путин на всички усилия на Украйна, САЩ и европейските партньори да спрем убийствата", отбеляза Зеленски в съобщение за проведен разговор с турския президент Реджеп Тайип Ердоган. В него той отново призова за засилване на натиска спрямо Русия за прекратяване на бойните действия и преговори за мир. На този етап обаче сигалите от Москва за среща на руския президент Владимир Путин със Зеленски не са обнадеждаващи въпреки заявките, че Русия е заинтересована преговорите да продължат. Досегашното ниво на разговорите обаче е много ниско - Москва изпраща един от съветниците на руския президент - Владимир Мединский, и основно двете страни досега договарят обмен на военнопленници.

Атаката срещу Украйна тази нощ беше остро осъдена от европейски лидери. Генералният секретар на ООН Антониу Гутереш също призова за прекратяване на огъня и преговори, които да доведат до справедлив и устойчив мир в Украйна.

Русия изстреля 598 дрона и 31 ракети от различни видове. По използваните средства това е втората най-мащабна атака срещу територията на Украйна. В залпа бяха включени две ракети "Кинжал", девет балистични ракети "Искандер - М" и 20 крилати ракети Х-101.

Според руските власти целите са военни и поставените задачи са изпълнени.

Украйна също атакува с дронове и Министерството на отбраната на Русия съобщи за свалени 102 дрона. Ударени бяха две рафинерии - Самарска област и Краснодарския край, както и военни летища в Крим. Военното разузнаване показа и видео с атака към боен кораб от проекта 21631 "Буян-М", носител на ракети "Калибър" в Азовско море. В състава на Черномориския флот има четири такива кораба.

В атаката тази нощ нямаше ракети "Калибър", които руснаците често използват в комбинираите атаки, за да натоварват системите за ПВО.

Военноморските сили на Украйна (ВМС) потвърдиха за удар с дрон по кораба "Симферопол" в устието на Дунав, при което има загинал моряк.