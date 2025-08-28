Украйна атакува военни летища в Крим и рафинерии, взривове разтърсиха Киев

За масирана атака срещу военни обекти на окупирания Крим съобщават местни жители в социалните мрежи. Има данни за взривове в Севастопол - в близост до военното летище "Белбек", както и в Евпатория и около авиобазата "Саки".

Продължават и ударите по рафинерии. В социалните мрежи се разпространяват кадри от горящите Афипска рафинерия (в Краснодарския край) и в Новокуйбашевската рафинерия, собственост на "Роснефт" в Самарска област. Това са две от големите рафинерии в южните части на Русия и вече бяха атакувани в началото на август.

Руски военни кореспонденти съобщават и за пожар на жп депо за товарни композиции в Петров Вал (Волгоградска област). Затворени са летищата в Сочи и в Самара.

Министерството на отбраната на Русия отбелязва унищожени 22 дрона над Черно море и 11 над Крим в нощта срещу 28 август. По 21 са унищожените дронове над Ростовска и Самарска област, както и 18 над Краснодарския край. Общо тази нощ руските ПВО са свалили 102 дрона, отбелязват още от ведомството.

Украйна атакува енергийни обекти, Русия - градовете

Украйна атакува енергийна инфраструктура, а Русия - градовете, отбелязва френското издание Le Monde по повод последните въздушни атаки, които си разменят двете страни. Данните на украинските ВВС показват, че тази нощ страната е под комбиниран масиран обстрел с множество вълни от дронове и ракети. Има информация за активиране на стратегическата авиация - МиГ-31, които са носители на свръхзвуковите ракети "Кинжал".

Сводката сочи за изстреляни две ракети "Кинжал", 9 балистични ракети "Искандер - М" и/или техния севернокорейски еквивалент KN-23, както и 20 крилати ракети Х-101 и 598 дрона. Системите за ПВО и средствата за радиоелектронна борба са се справили с една от суперзвуковите ракети, както и със 7 ракети "Искандер - М", 18 крилати ракети и 563 дрона.

Местните власти съобщават за множество взривове в столицата в Киев, подложена на комбинирана атака с дронове, балистични и крилати ракети. Има данни за директни удари и по жилищни сгради и загинали хора, кметът Виталий Кличко съобщава за разрушен търговски център в централните части на Киев. Съобщава се за осем жертви, сред които и две деца. Повече от 30 души са ранените.

Чакаме реакцията на Китай, който настоява за спиране на огъня и неразширяване на конфликта, на Унгария, защото убийството на деца трябва да предизвиква повече емоции от всичко друго, на всички, които призовават за мир, но не заемат принципни позиции, заяви в социалните мрежи украинският президент Володимир Зеленски по повод нощната атака. Той отново призова и за засилване на натиска към Русия за прекратяване на войната.

Удари са фиксирани още в Сумска, Виницка Черниговска, както и отново в Полтавска област, където се намират украинските газови находища. Във Виницка област е ударено депо на високоскоростни пътнически влакове "Интерсити+", съобщава украинският жп оператор "Укрзализниця".

Русия и Украйна разрушават енергийна инфраструктура на противника

От началото на август Украйна е атакувала поне 10 рафинерии с ключово регионално значение на територията на Русия. По изчисления на Ройтерс това е намалило капацитета за преработка на петрол със 17%. Дронове нарушиха и доставките по петролопровода "Дружба" за Унгария и Словакия, както и към терминала на Балтийско море в Уст-Луга.

Има данни за мощни взрирове по магистрален петролопровод в Рязанска област преди ден. През 2018 година съоръжението е пригодено да пренася горива към столицата Москва по искане на "Транснефт".

Преди началото на зимата Русия също поднови атаките по енергийна инфраструктура. Преди ден бяха поразени газови съоръжения в Полтавска област и обекти на енергийната компания ДТЕК в Сумска област, което остави без електрозахранване 100 хил. домакинства.

"Има удари по енергетиката - и вчера, и тази нощ. Работим за бързото възстановяване на енергоподаването", каза във вечерното си обръщение за 1281-ия ден от началото на войната украинският президент Володимир Зеленски.

Дипломатически маратон на украинските власти

Зеленски анонсира още и предстояща визита на началника на неговия кабинет Андрий Ермак и ръководителя на Съвета за национална сигурност и отбрана на Украйна Рустем Умеров в Ню Йорк. Двамата трябва да разговарят с представителя на Белия дом за Близкия изток Стив Уиткоф, който води преговори с руския президент Владимир Путин.

През тази седмица Ермак и Умеров са имали срещи в Катар и Саудитска Арабия, а днес предстои посещение и в Швейцария, вероятно преговаряйки за подходящо място за лидерска среща. Зеленски коментира още, че на различни нива се изработва и предложението за гаранциите за сигурността на Украйна, които да бъдат представени за обсъждане на руската страна.

Русия досега не дава индикации дали ще има среща Зеленски - Путин, заявявайки, че за нея е нужна много сериозна подготовка. Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков отбеляза, че Русия не желае публично да обсъжда гаранциите за Украйна, но допълни, че се отнася "негативно" към направените досега предложения.

Преди ден американският президент Доналд Тръмп определи като "глупости" съмненията на руския външен министър Сергей Лавров за легитимността на украинските власти.

Зеленски призова за натиск от страна на САЩ, който да накара Владимир Путин да седне на масата за преговори.

Украйна смени посланика си в САЩ

Украинският президент подписа указа за смяната на посланика в САЩ, с който официално от длъжност беше освободена Оксана Маркарова и нейния пост заема бившият вицепремиер Олга Стефанишина. Смяната беше обявена при правителствените рокади в края на юли, но официализирана сега.

Зеленски съобщи, че оснвната задача на новия посланик ще бъде реализиране на всички договорки между САЩ и Украйна и основно в сферата на отбраната. "На масата са две украински предложения - споразумения за оръжия за Украйна и за съвместно производство на дронове", допълни той.

Смяната на посланика става в ключов момент, но тя беше предизвестена още преди година, когато републиканците поискаха отзоваването на Маркарова. Причината стана организираното от нея посещение на украинския президент в завод за боеприпаси в щата Пенсилвания, смятан за крепост на демократите. Това се случи през септември 2024 година, в разгара на предизборната кампания за президент и председателят на Камарата на представителите Майк Джонсън определи тази визита като опит за намеса в изборния процес.

Зеленски покани Маркарова да остане в неговия екип и "да работи за Украйна".

Украйна съобщи за взрив на голям склад за боеприпаси в Купянското направление

Украински военни разпространиха видео, показващо взрив на склад за боеприпаси в Купянското направление. След удар с fpv-дрон от мястото последва серия от експлозии и пожар. Данните на Генералния щаб на ВСУ сочат, че Купянското е едно от направленията с активни бойни действия. През миналото денонощие са регистрирани шест атаки.

Най-тежките боеве се водят за Покровск. В това направление са регистрирани 62 атаки, или почти половината от всички през миналото денонощие. Интензивни са боевете около Удачне и Котлине. Руското Министерство на отбраната съобщи за окупирането на Леонтовичи, което не се потвърждава дори и от руските военни кореспонденти. Руснаците продължават натиска с малки щурмови групи към Покровск и близкия Мирнохрад, като до този момент все още няма пробиви в самите градове.

Сводката на Генералния щаб на ВСУ за миналото денонощие сочи за 139 атаки. Руснаците са извършили 84 въздушни удара със 154 авиационни бомби, като 33 от тях по позиции на украинците в Курска област. Артилерийските обстрели се увеличават до малко над 5000, а използваните fpv-дронове са 5800.

Унгария опитва да блокира средства от замразените руски активи за Украйна

През юли Унгария е внесла иск срещу решение на лидерите на ЕС за разпределение на средства от замразените руски активи за Украйна, пише унгарското издание Portfolio. Основание е, че то е взето без участието на Унгария - при гласуването представителят на Будапеща не е бил в залата. Според публикацията съдът е приел да разгледа жалбата, но не е ясно кога ще бъдат насрочени делата. Процедурата може да се проточи с години.

Всяка година от замразените руски активи в ЕС, които са на стойност почти 300 млрд. долара, се генерират приходи от 3 млрд. - 5 млрд. долара, които властите в ЕС решиха да бъдат прехвърляни към Украйна. Киев може да използва парите по свое усмотрение, включително и за покупка на оръжия.