Защо Wall Street вече не е толкова запленен от „Великолепната седморка“?

Повече от три години т.нар. „Великолепна седморка“, в която влизат Nvidia, Apple, Microsoft, Alphabet, Amazon, Meta и Tesla, беше основният двигател на ръстовете на Wall Street.

След това дойде юни 2026 г.

Акциите на Nvidia поевтиняха с над 5%, тези на Microsoft загубиха около 17%, което беше най-слабото им месечно представяне от декември 2000 г., цената на книжата на Alphabet се понижи с близо 6%, на Amazon - с приблизително 12%, а на Meta - около 11%.

При Apple и Tesla движението беше различно по посока, но също толкова волатилно, пише Euronews.

Apple достигна рекордно висока цена при затваряне от 315,20 долара на акция още на втория ден на месеца, но впоследствие изгуби над 10% от тази стойност.

Цената на книжата на компанията на Илон Мъск, от своя страна, се срина с повече от 6% през първата седмица на юни, но успя да се възстанови до края на месеца и приключи периода практически без промяна.

Общо „Великолепната седморка“ заличи около 2,3 трлн. долара пазарна капитализация само за един месец.

Особено впечатляващо при разпродажбите беше, че те обхванаха почти всички компании в групата. Обикновено една или две акции отслабват, докато останалите задържат пазара. Този път почти всички поевтиняха.

Борсово търгуваният фонд Roundhill Magnificent Seven ETF (MAGS), който инвестира във всички седем компании, загуби около 13% спрямо рекордния си връх в края на май.

Какво се случи с любимите технологични акции на Wall Street? И защо инвеститорите започнаха да се отдръпват от тях?

Нарастващи проблеми и разходи

През юни от фонда MAGS ETF бяха изтеглени над 700 млн. долара (615 млн. евро) - най-големият месечен отлив на капитали от създаването му през 2023 г., сочат данни на TradingView. За фонд, превърнал се в най-лесния начин за инвестиция в бума на американските технологични компании, това представлява рязък обрат.

Една компания извън „Великолепната седморка“ се представи дори по-зле. Акциите на Oracle, която също е сред големите доставчици на облачни услуги, но не е част от групата, се сринаха с около 35%, като цената им отбеляза най-големия си месечен спад от септември 1990 г. Причината бяха тревогите на инвеститорите за рязкото увеличение на разходите за изкуствен интелект (AI) и нарастващия дълг.

Спадът намали състоянието на съоснователя и милиардер Лари Елисън с около 100 млрд. долара (87,9 млрд. евро).

Пазарът наказа компаниите, които инвестират най-агресивно в изкуствен интелект, а числата ясно показват защо.

Петте най-големи доставчика на облачна инфраструктура се очаква да похарчат над 700 млрд. долара за AI инфраструктура през тази година. Само Microsoft е напът да инвестира приблизително 190 млрд. долара, според оценки на Bank of America.

Банката изчислява, че капиталовите разходи на тези компании са нараснали от около 70% от оперативния им паричен поток през 2025 г. до почти 100% през 2026 г.

Това означава значително по-малко свободни средства за обратно изкупуване на акции и изплащане на дивиденти, както и огромни инвестиции, които тепърва трябва да бъдат оправдани чрез бъдещи приходи, при положение че разходите продължават да растат.

Компаниите от „Великолепната седморка“ са най-големите купувачи на паметта, необходима за центровете за данни с изкуствен интелект, а тези компоненти стават все по-дефицитни и по-скъпи.

Един от водещите производители на памет чипове - Micron Technology - отчете печалба от 24,67 долара на акция за последното тримесечие спрямо 1,68 долара година по-рано - почти 15-кратно увеличение.

Цените на DRAM паметта, която се използва в почти всяко електронно устройство, са скочили с до 98% само през първото тримесечие. В индустрията този ценови взрив вече е получил прозвището „RAMageddon“.

По-тиха, но важна промяна

Докато най-големите технологични компании изпитваха затруднения, останалата част от пазара продължи да расте.

Главният стратег за американските акции в LPL Financial Джеф Бухбиндър обръща внимание именно на тази тенденция. Ако се изключи „Великолепната седморка“, останалите компании от американския широк борсов индекс S&P 500 са увеличили печалбите си с 17,5% през първото тримесечие, подпомогнати от силните резултати на производителите на полупроводници и чипове памет.

Според него през второто тримесечие този ръст е надхвърлил 20,5%, докато очакванията за растежа на печалбите на „Великолепната седморка“ са бъдат по-ниски.

С други думи, останалите 493 компании в индекса вече увеличават печалбите си по-бързо от най-големите технологични гиганти - факт, който инвеститорите започват да отчитат.

Към края на юни индексът S&P 493, който изключва „Великолепната седморка“, е нараснал с 13,7% от началото на годината. За сравнение, кошницата от седемте компании отчита спад от 6,6%, а широкият индекс S&P 500 е нараснал със 7,4%.

Според ветерана сред пазарните анализатори Ед Ярдени инвеститорите вече показват признаци на умора от темата за изкуствения интелект. Те започват да се питат дали безпрецедентните инвестиции в AI инфраструктура действително ще донесат достатъчно висока възвръщаемост, особено след като се появяват все повече евтини модели с отворен код, а цените на AI услугите продължават да намаляват.

Все още ли е великолепна „Великолепната седморка“?

Въпреки всичко „Великолепната седморка“ отчете приблизително 29% ръст на печалбите през първото тримесечие и едва ли скоро ще загуби лидерските си позиции.

Но дебатът вече е различен.

Инвеститорите вече не се питат дали изкуственият интелект ще промени икономиката. Те се питат кога стотиците милиарди долари, инвестирани в AI, ще започнат да носят осезаема възвръщаемост.

Възможно е именно юни да е дал първия ясен отговор.

Инвестициите в изкуствен интелект вече не са еднопосочен залог само върху седем компании. „Великолепната седморка“ даде началото на AI бума, но вече не е единственият начин инвеститорите да се възползват от него.