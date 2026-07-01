Уорш: Рисковете за инфлацията отслабват, ще гарантираме ценовата стабилност

През последните седмици рисковете, свързани с инфлацията в САЩ, са намалели, заяви председателят на Федералния резерв на САЩ Кевин Уорш в рамките на годишния форум на Европейската централна банка (ЕЦБ) в Синтра, Португалия. Същевременно той потвърди решимостта си да върне инфлацията към целевото равнище от 2%.

„Инфлационните очаквания се понижиха, а рисковете за инфлацията също намаляха“, каза Уорш, цитиран от Bloomberg. Той повтори посланието от първата си пресконференция като председател на Фед миналия месец, че централната банка ще гарантира ценовата стабилност.

„Ще осигурим ценова стабилност в Съединените щати. Тактиката, стратегията и останалите детайли тепърва предстои да бъдат определени“, добави финансистът.

Уорш също така акцентира върху независимостта на Фед при определянето на паричната политика въпреки постоянните призиви на президента Доналд Тръмп за рязко понижаване на лихвените проценти.

„Ние сме независима централна банка от много дълго време. Ще останем независима централна банка и в настоящия момент и няма да видите никаква промяна в това отношение“, каза той.

„Нов курс“

Кевин Уорш повтори, че няма да предоставя предварителни насоки относно бъдещата политика по лихвените проценти, което представлява съществена промяна в подхода на Фед.

„Ще поемем по нов курс“, заяви Уорш. „Искам да проведем сериозен вътрешен дебат, когато се съберем след четири седмици“, добави той, визирайки следващото заседание по паричната политика.

На първата си пресконференция миналия месец Уорш заяви, че членовете на Фед са се съгласили, че предоставянето на предварителни насоки „не е подходящо за настоящата ситуация“.

Работни групи

Макар че миналия месец представителите на Фед запазиха лихвените проценти без промяна, те сигнализираха за нарастваща подкрепа за повишаването им през тази година, тъй като инфлацията се движи на най-високите си нива от 2023 г.

Актуализираните прогнози за основния лихвен процент на паричния орган показаха, че половината от 18-те членове очакват поне едно увеличение на разходите по заемите през тази година, въпреки че самият Уорш отказа да даде собствена оценка.

По въпроса дали Фед ще се откаже трайно от практиката да дава предварителни насоки, Кевин Уорш припомни, че през юни е създал пет работни групи, една от които ще разгледа комуникационната политика на централната банка. Останалите ще се занимават с управлението на баланса на Фед, използването на данни, производителността и пазара на труда, както и с рамката за провеждане на политиката по отношение на инфлацията.

По време на събитието Уорш заяви, че вероятно още следващата седмица ще има информация за състава на работните групи. По думите му в тях ще участват външни експерти, включително и специалисти извън САЩ.