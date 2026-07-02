ЕС се колебае за пренастройването на търговията с Китай

Последният опит на Европейския съюз (ЕС) за рестартиране на търговските и икономическите отношения с Китай се проваля. Някои държави членки и длъжностни лица са скептични относно готовността на блока да предприеме решителни действия, ако дипломацията се провали, пише Bloomberg.

Въпреки подновената кампания за по-твърда позиция спрямо Пекин, ЕС няма политическата воля да въведе смислена промяна или да започне конфликт с Китай, според хора, запознати с дискусиите между лидерите на блока, както и с разговорите в Европейската комисия (ЕК), която се занимава с търговските въпроси от името на ЕС.

Държавите членки са единодушни относно сериозния залог, породен от доминиращата икономическа позиция на Китай. Лидерите на страните от блока обаче все още не могат да се споразумеят какви осезаеми стъпки да предприемат, за да коригират търговския дефицит, който сега надхвърля 360 млрд. евро. Те не могат да се договорят и как да направят местните индустрии конкурентоспособни спрямо китайските компании, които разчитат на държавни субсидии, казват източниците на агенцията, пожелали анонимност.

„Ясно е, че Пекин няма намерение да действа едностранно срещу това, което Брюксел вижда като необуздано насърчаване на индустриалния свръхкапацитет, подхранван от субсидиите и недостатъчното вътрешно търсене“, пише в бележка Габриел Вилдау, управляващ директор на консултантската фирма Teneo.

„Няма признаци за достатъчно решителни политически действия, които да намалят съществено търговския излишък с Европа“, добавя той.

В изявление заместник-главният говорител на Комисията Ариана Подеста описва подхода на ЕС към Китай като „ангажираност чрез диалог, като същевременно се следва политика на намаляване на риска и диверсификация“. „От първостепенно значение е да възстановим баланса в търговските си отношения с Китай“, посочва тя.

Търговски баланс на ЕС и Китай по продуктови групи. Графика: Bloomberg

Въпреки екзистенциалния характер на заплахата за европейската индустрия, лидерите на ЕС не успяват да постигнат съгласие относно това какво да правят по отношение на ситуацията, когато се срещнаха миналия месец в Брюксел.

Според източниците на агенцията няколко лидери са поискави незабавно да дадат на Комисията мандат да разработи и внедри нови инструменти за противодействие на Пекин. Други са възприели по-скоро изчаквателен подход и настояват за разрешаване на различията чрез диалог.

Трета група лидери на страни от ЕС предупрежват, че битката вече е загубена и ЕС трябва бързо да се съсредоточи върху смекчаване на последствията предвид колко дълбоко зависим е станал съюзът от Китай в чувствителни сектори.

Проблемът на ЕС не е липсата на инструменти, според висш представител на блока. Брюксел разполага с инструментите, които биха му дали достатъчна гъвкавост да действа, ако има воля за това.

Едно такова решение е инструментът против принуда, който позволява на ЕС да насочва и приема множество тарифни и нетарифни отговори на принудителни практики, ако държавите членки подкрепят подхода. Досега блокът никога не го е използвал.

Друг източник на медията посочва, че недостатъчно държави членки са готови да поемат удара, който би последвал от неизбежното китайско отмъщение.

Същевременно ЕС преговаря със САЩ, като блокът се въздържа от твърд подход, преди в крайна сметка да се задоволи с едностранчиво споразумение за свободна търговия. Със споразумението Брюксел прием налагане на американски мита за своите стоки, като същевременно премахна някои мита за американски продукти.

Субсидиите за индустрията са най-високи в Китай и най-ниски в Европа. Графика: Bloomberg

Китай контролира минералите и чиповете, критични за ключови европейски индустрии като отбраната и автомобилостроенето. Това усложнява усилията на ЕС да се противопостави на Пекин, тъй като правителството в Китай е в състояние да ограничи износа, за да постави европейските компании на колене. Пекин вече предупреди, че ще се бори срещу всякакви действия на ЕС за защита на своите индустрии и разширяване на инструментариума си за целта.

През 2025 г. Китай показа какви щети може да нанесе с контрола си върху износа, когато наложи ограничения върху експорта на редкоземните елементи. Това причини глобална паника относно недостиг и спиране на производства.

Като демонстрация на това колко уязвим е ЕС към прекъсвания на доставките европейските производители на автомобили успешно лобираха пред Комисията по-рано тази година да спре временно санкциите срещу основен китайски доставчик на полупроводници. Без изключение компаниите предупредиха, че ще изчерпят запасите си от чипове за няколко седмици.

ЕС ще продължи да поддържа санкциите срещу някои китайски фирми, които подпомагат Русия, и да приема мерки, като антисубсидийни мита и други компенсиращи секторни действия, казват източниците на агенцията. Малко вероятно е обаче Брюксел да приеме по-радикалните действия, предложени от Комисията, които биха били необходими, за да се опитат да пренастроят търговските отношения с Пекин, предвид колебанието на блока да се впусне в търговски конфликт.

След среща в понеделник с китайския министър на търговията Уан Уънтао търговският представител на ЕС Марош Шефчович коментира пред репортери, че двамата са се споразумели да създадат работни групи за работа по търговските разногласия по въпроси като контрола върху износа и инвестициите. Те са определелили краен срок през октомври за постигане на напредък по тези въпроси.

„Износът на Китай за ЕС продължава да расте, докато пазарният ни дял в Китай продължава да се свива“, коментира Шефчович пред репортери след срещата. „Тази тенденция не е устойчива. Статуквото не е опция“, добавя той.

В същото време Комисията преразглежда настоящите си инструменти за търговска защита и проучва нови, според говорителят Подеста. По време на среща с постоянните представители на страните от ЕС в Брюксел Шефчович е изразил увереност разговорите да доведат до резултати.

Еврокомисарят засега не коментира с какво този подновен диалог се различава от предишните. Той не разкрива и какви точно резултати очаква и какви биха били последствията, ако те не бъдат постигнати.