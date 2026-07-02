SOFIX отчете 0,12% спад до 1255,98 пункта

Основният индекс на Българската фондова борса (БФБ) SOFIX отчете спад с 0,12% до 1 255,98 пункта.

От акциите, включени в основния индекс, най-силно поскъпнаха тези на "Доверие обединен холдинг" АД - с 1,17% до 5,2 евро, на "Уайзър Технолоджи" АД - с 0,66% до 1,52 евро, и "Софарма" АД - с 0,52% до 1,94 евро.

Същевременно най-силен спад отчетоха акциите на "Смарт Органик" АД - с 1,23% до 16,1 евро, "Илевън Кепитъл" АД - с 1,08% до 7,3 евро, и "Сирма груп холдинг" АД - с 0,99% до 0,88 евро.

Акциите с най-голям оборот в четвъртък са "Първа инвестиционна банка" АД с 37 хил. евро, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ с 20 хил. евро, "Шелли груп" ЕД с 20 хил. евро., "Агрия груп холдинг" АД с 13 хил. евро и "Химимпорт" АД с 12 хил. евро.

Най-много сделки се сключиха с акциите на "Първа инвестиционна банка" - 25, "Фонд за недвижими имоти България" АДСИЦ - 22, и "Холдинг Варна" АД, "Грийн Иновейшън" АД и "Химимпорт" АД со по 10.

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