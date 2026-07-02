След атаката по Киев ЕС ще обсъди санкции за руския военно-промишлен комплекс

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика Кая Калас съобщи, че ще предложи санкции срещу организации, подкрепящи военно-промишления комплекс на Русия. "Само думите за осъждане няма да спрат атаките срещу Киев. Само постоянната военна подкрепа за Украйна и засиленият натиск върху Москва могат да направят това", посочи тя в социалната мрежа Х.

Тази нощ Русия атакува масирано Киев и има нанесени щети по повече от 20 жилищни сгради с десетки ранени и загинали хора. Кметът Виталий Кличко посочи, че ударът е най-тежкият от началото на пълномащабната война през 2022 г. и има поражения във всички квартали на града.

ВВС на Украйна съобщи за изстреляни 78 ракети и 496 дрона, голяма част от които са били насочени към столицата. Украинският президент Володимир Зеленски призова отново САЩ да предадат лицензите за производство на зенитни ракети за системите Patriot, за да може да бъде преодолян недостигът, който има в световен мащаб.

Според Euronews предложени за санкции са пет организации и едно физическо лице, които имат участие в разработване и производство на компоненти за дронове. Очаква се, че списъците ще бъдат обсъдени на 8 юли преди заседанието на министрите на външните работи на 13 юли.

Тези организации няма да бъдат част от 21-вия пакет със санкции, който се обсъжда в момента, допълва още Euronews. За тях ще се използва възможността да бъдат добавени - нова методология, одобрена в Брюксел, за да бъдат избегнати споровете при одобрението на по-широк пакет със санкции.

Преди ден, по време на визитата си в Ирландия, украинският президент Володимир Зеленски коментира, че в Европейския съюз все още има компании, които работят в интерес на Русия и са управлявани от руски олигарси. Той призова за затягане на санкциите, защото с отслабването на руската икономика възможностите за Русия да воюва намаляват.

Зеленски прекъсна визитата си в Ирландия и се завърна в Украйна, след като получи сведения от службите за готвената атака срещу украинската столица. Няколко часа по-късно Русия нанесе поредния си комбиниран въздушен удар по територията на страната, като освен в Киев, има поражения и в Сумска, Харковска и Днипропетровска област.