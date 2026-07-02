IMG Investor Dnes Bloombergtv Bulgaria On Air Gol Tialoto Az-jenata Puls Teenproblem Automedia Imoti.net Rabota Az-deteto Start.bg Posoka Boec Megavselena.bg Chernomore
Темите днес: България в еврозоната Кризата в Иран Бюджет 2026 Изкуствен интелект Войната в Украйна

След атаката по Киев ЕС ще обсъди санкции за руския военно-промишлен комплекс

Само с думи за осъждане няма да спрем атаките, нужен е повече натиск срещу Русия, каза Кая Калас

14:30 | 02.07.26 г. 4
Автор - снимка
Създател
Автор - снимка
Редактор
Снимка: Bloomberg
Снимка: Bloomberg

Върховният представител на Европейския съюз по въпросите на външната политика Кая Калас съобщи, че ще предложи санкции срещу организации, подкрепящи военно-промишления комплекс на Русия. "Само думите за осъждане няма да спрат атаките срещу Киев. Само постоянната военна подкрепа за Украйна и засиленият натиск върху Москва могат да направят това", посочи тя в социалната мрежа Х.

Тази нощ Русия атакува масирано Киев и има нанесени щети по повече от 20 жилищни сгради с десетки ранени и загинали хора. Кметът Виталий Кличко посочи, че ударът е най-тежкият от началото на пълномащабната война през 2022 г. и има поражения във всички квартали на града.

ВВС на Украйна съобщи за изстреляни 78 ракети и 496 дрона, голяма част от които са били насочени към столицата. Украинският президент Володимир Зеленски призова отново САЩ да предадат лицензите за производство на зенитни ракети за системите Patriot, за да може да бъде преодолян недостигът, който има в световен мащаб.

Според Euronews предложени за санкции са пет организации и едно физическо лице, които имат участие в разработване и производство на компоненти за дронове. Очаква се, че списъците ще бъдат обсъдени на 8 юли преди заседанието на министрите на външните работи на 13 юли.

Тези организации няма да бъдат част от 21-вия пакет със санкции, който се обсъжда в момента, допълва още Euronews. За тях ще се използва възможността да бъдат добавени - нова методология, одобрена в Брюксел, за да бъдат избегнати споровете при одобрението на по-широк пакет със санкции.

Преди ден, по време на визитата си в Ирландия, украинският президент Володимир Зеленски коментира, че в Европейския съюз все още има компании, които работят в интерес на Русия и са управлявани от руски олигарси. Той призова за затягане на санкциите, защото с отслабването на руската икономика възможностите за Русия да воюва намаляват.

Зеленски прекъсна визитата си в Ирландия и се завърна в Украйна, след като получи сведения от службите за готвената атака срещу украинската столица. Няколко часа по-късно Русия нанесе поредния си комбиниран въздушен удар по територията на страната, като освен в Киев, има поражения и в Сумска, Харковска и Днипропетровска област.

Свързани статии

Всяка новина е актив, следете Investor.bg и в Google News Showcase.

Добави ни в предпочитани източници в Google
Последна актуализация: 14:30 | 02.07.26 г.
санкции срещу Русия войната в Украйна Кая Калас дронове
напиши коментар
Специални проекти виж още
Най-четени новини
Още от Сигурност и отбрана виж още

Коментари

Добави коментар
4
rate up comment 1 rate down comment 7
Алехандро
преди 37 минути
... горивната криза, от 7 юли съществено повишава комисионата за продавачите, което ще доведе до поскъпване на 90% от представените там стоки.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
3
rate up comment 2 rate down comment 12
Алехандро
преди 37 минути
Последствията от горивната криза в русия: десетки хиляди фермери и търговци не могат да доставят стоките си. На какво влияе дефицитът на бензин: Асоциацията Народен фермер, обединяваща 14 хиляди фермери и преработватели в 72 руски региона, предупреди търговските вериги за забавяне на доставките заради горивната криза и поиска да не им се налагат имуществени санкции, тъй като производителите са се оказали заложници на обстоятелствата. А най-големият руски маркетплейс Wildberries, заради
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
2
rate up comment 8 rate down comment 15
рускиблата
преди 1 час
По данни на Мадяр, през юни подразделенията на Силите за безпилотни системи на Украйна са поразявали средно по една цел на всеки 52 секунди, а личният състав на руските сили е губел по един военнослужещ на всеки четири минути.
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
1
rate up comment 8 rate down comment 1
Aлexaндpo
преди 1 час
Защо чакаха 5 години??? Топ*ките ли си бараха до сега? Особена Тая, пък и германската и братовчедка!
отговор Сигнализирай за неуместен коментар
Финанси виж още