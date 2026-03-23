Мелони загуби референдума за съдебната реформа в Италия преди изборите през 2027 г.

Премиерът на Италия Джорджа Мелони призна поражението си на националния референдум за реформа на съдебната система, който се превърна във вот за подкрепата на самия лидер, пише Bloomberg.

Според италианското Министерство на вътрешните работи при 99% преброени бюлетини около 53,7% от италианците са гласували против реформата. Около 46,3% са гласували в подкрепа на тези промени.

Поражението е най-големия неуспех за Мелони, откакто тя дойде на власт в края на 2022 г., отбелязвайки първата ѝ загуба в национална изборна надпревара. Това рискува да отслаби контрола ѝ върху властта, докато се подготвя за парламентарните избори догодина.

"Ще продължим да работим така, както винаги сме го правили, със същата отговорност, решителност и уважение за Италия", заяви Мелони в обращение, публикувано в социалните мрежи и изрази "съжаление от пропуснатата възможност за модернизиране на Италия".

Референдумът се отнася до реформа, която цели да преструктурира начина, по който Италия обучава и контролира съдии и прокурори, създавайки две отделни кариерни пътища и нов дисциплинарен съд.

Мелони и нейните съюзници твърдяха, че промените ще направят системата по-справедлива, намалявайки вътрешната политизация. Противниците обаче възразяват, като посочват, че реформата всъщност ще отслаби съдебната независимост и ще подложи съдилищата на по-голям държавен контрол.

Загубата ще засили напрежението в управляващата коалиция, сформирана от дясната партия на Мелони „Италиански братя“, националистическата партия „Лига“ и дясноцентристката партия „Напред, Италия“ – точно когато цените на енергията се покачват спираловидно, а жизненият стандарт на италианците стагнира.

През 2016 г. италианският премиер Матео Ренци подаде оставка часове след като избирателите категорично отхвърлиха конституционните промени, които той свързваше с политическото си оцеляване. Подобно нещо се е случило и в други страни - британският лидер Дейвид Камерън не оцеля след решението си да позволи национално гласуване за това дали Великобритания да напусне Европейския съюз (ЕС).

Първоначално Мелони се опитваше да не свързва политическата си съдба с промените в съдебната система. Но с оспорваните резултати в социологическите проучвания през последните седмици, тя насърчи хората да гласуват със „за“.