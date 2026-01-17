И Италия влиза в арктическата надпревара с търговска стратегия за региона

Правителството на Джорджа Мелони представи в петък нова търговска стратегия на Италия за Арктическия регион, съобщава Politico.

Документът е официално представен в Рим от министъра на външните работи Антонио Таяни, министъра на отбраната Гуидо Кросето и министъра на университетите и изследванията Анна Мария Бернини.

Стратегията има за цел да засили сътрудничеството в областта на сигурността и да отвори бизнес възможности в региона, посочва медията.

Новата стратегия отразява нарастващото геополитическо и икономическо значение на полярния север, след като президентът на САЩ Доналд Тръмп обяви, че иска да разшири американското влияние чрез придобиване или завземане на Гренландия от Дания.

В изявление Мелони коментира, че Италия „е напълно наясно доколко този регион на света представлява стратегически квадрант в глобалните баланси“. Тя обещава да продължи да работи за запазването на Арктика като „зона на мир, сътрудничество и просперитет“.

Мелони добавя, че Арктика трябва „все повече да бъде приоритет на Европейския съюз (ЕС) и НАТО“ и призовава трансатлантическия съюз да развие координирано присъствие, за да „предотврати напрежението, да запази стабилността и да реагира на намесата от други участници“.

Таяни коментира, че ще пътува до Вашингтон през следващите седмици за разговори с държавния секретар на САЩ Марко Рубио и други партньори. По думите му Рим ще стартира и „италианска бизнес мисия в Арктика“.

„Вниманието на Европа и Италия към Арктика не се ражда днес: винаги сме осъзнавали централното значение на региона“, коментира Таяни. Той допълва, че Рим обмисля създаването на бизнес група, фокусирана върху износа в сектори като отбрана, енергетика и Космоса.

Според Бернини Италия ще е домакин на Римския форум за Арктическия кръг – полярен диалог, който ще се състои в началото на март. На форума ще се съберат предприемачи, фирми от сектора на отбраната, учени, изследователи и политици, за да обсъдят региона.

Дания и няколко съюзници обявиха тази седмица планове за засилване на военното си присъствие в Гренландия заради агресивната реторика на президента на САЩ и претенциите му към територията.

Гуидо Кросето обаче критикува фрагментираното национално разполагане на войски, като вместо това призовава за подход, ръководен от НАТО.

„Министерството на отбраната на Италия от известно време е фокусирано върху Арктика, като военноморските сили, военновъздушните сили и армията провеждат учения, които не започнаха днес и със сигурност не са за изпращане на 15 войници в Гренландия“, казва той.

„Представете си: 15 италианци, 15 французи, 15 германци – звучи ми като началото на виц. Мисля, че е в наш интерес да запазим западния свят единен, като винаги мислим в рамките на термините НАТО и ООН“, добавя той.