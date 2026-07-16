Икономиката на Великобритания расте въпреки енергийния шок и политическата нестабилност

Икономиката на Великобритания неочаквано е отбелязала ръст през май, сочат нови данни, цитирани от Bloomberg. Това показва, че потребителите и бизнесът са се оказали по-устойчиви, отколкото се очакваше, на фона на политическата нестабилност и поскъпването на енергоносителите.

Брутният вътрешен продукт (БВП) се е увеличил с 0,1% след спада от 0,1% през април, съобщи в четвъртък Националната статистическа служба (ONS). Икономистите не очакваха промяна спрямо предходния месец.

„Лекият ръст на БВП през май беше изцяло движен от сектора на услугите, докато производството и строителството отбелязаха спад“, заяви директорът по икономическа статистика в ONS Лиз МакКюън.

Подобрението настъпwa в момент, когато икономиката e притисната между политическа несигурност и енергийна криза. Британците започнаха да отчитат предстоящата поредна смяна на министър-председателя, след като позицията на Киър Стармър се разклати вследствие на тежките загуби на местните избори през май и той подаде оставка. Същевременно войната на САЩ и Израел в Иран продължи да поддържа високи цените на петрола и да оказва натиск върху икономическите нагласи.

Анди Бърнам, който се очаква да замени Стармър като премиер в понеделник, поема икономика, изправена пред „сериозни предизвикателства“, предупреди Организацията за икономическо сътрудничество и развитие (ОИСР) в свой неотдавнашен доклад.