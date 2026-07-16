Цените на тока в Европа през лятото се движат като влакче в лунапарк

Цените на електроенергията в Европа се движат толкова бързо в рамките на деня, че създават усещането като за влакче в лунапарк, пише Bloomberg. Причината е масовото навлизане на соларните панели, което създава големи предизвикателства за мрежата - от отрицателни цени в слънчевите горещи следобеди до рязък скок привечер, когато слънцето се скрива, а потреблението расте.

В края на май в Германия в рамките на няколко часа бяха регистрирани отрицателни цени на обяд до над 400 евро за мегаватчас в 20 часа вечерта. И така, въпреки повечето часове "безплатна" енергия, сметките в крайна сметка са по-високи спрямо минали години.

Франция е едно от изключенията благодарение на ядрените централи, които поддържат стабилни цените. На тази база газовите централи вече се разглеждат не толкова като основен енергоизточник, а като буфер при нестабилността на зелените енергоизточници.В момента те не са рентабилни в обедните часове, а и привечер - заради високите цени на природния газ сега.

Патешкото търсене

Ситуацията на пазарите и търсенето се нарича "патешка крива", защото графично изглежда именно като пате. Феноменът е описан за първи път от оператор на мрежи в Калифорния и отразява рязката нужда от включването на допълнителни енергоизточници вечер (шията и главата на патето).

В Европейския съюз обръщат внимание на този проблем - през миналата есен Брюксел поиска от енергийния регулатор ACER да анализира причината за скоковете в цените в Югоизточна Европа. Данните показаха, че колебанията сега са около пет пъти по-големи спрямо 2020 година и регулаторът поиска мерки за стабилизиране, включително и батерийни мощности, които да съхраняват излишъка в обедните часове и да го отдават вечер.

Соларните панели вече не са толкова непредвидими - привечер е ясно, че производството им спира, но като цяло по-големите количества зелена енергия затруднява управлението на мрежите, а сривът в Испания и Португалия през миналата пролет е показателно колко е важен балансът на системата във всеки един момент.

Новото нормално

Смятаме тази нестабилност за екстремна сега, но всъщност това е новата нормалност за енергийната система, казва анализаторът Силе Ериксен Холман, от Volt Power Analytics.

Тези дисбаланси действително имат потенциала да се задълбочават, тъй като изграждането на нови соларни панели не спира. Този сектор е един от най-бързо развиващите се в енергетиката, тъй като панелите са едни от най-евтините и бързи за изграждане мощности. Батериите също растат бързо, но представляват само 3% от капацитета на соларните централи в ЕС.

Липсата на достатъчно възможности за съхранение принуждава операторите на енергийни мрежи да изключват соларните паркове, а това намалява печалбите на инвеститорите и вече има сигнали за забавяне на изграждането на нови мощности. Или поне докато не бъдат модернизирани мрежите и/или капацитетът на батериите настигне този на панелите.

Голямата ценова разлика е добра възможност за батериите

Летният спред между цените на обяд и вечер започна да се наблюдава за първи път преди няколко години и той се разширява все повече. Но това е отлична новина за инвеститорите в батерии, които могат да ги зареждат почти без пари и да продават електроенергията, когато цената е висока. Това правят вече все повече търговци.

Медийни публикации в Румъния отбелязват, че в България това също стана печеливш бизнес - батериите се зареждат, включително и с внос от съседни държави, а после се продават с големи печалби, понякога в същите държави, откъдето е дошла преди това евтината електроенергия (основно Гърция и Румъния, с които пазарите ни са обединени).