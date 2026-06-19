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Западна Европа се пече на гореща вълна, която вдига нуждите от охлаждане до рекордни нива

Проблемите за енергийната система се задълбочават допълнително заради затварянето на френски реактори

11:30 | 19.06.26 г. 1
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Снимка: Investor.bg
Снимка: Investor.bg

Франция, Германия, Италия и Испания, както и южните части на Великобритания, са изложени на гореща вълна, която увеличава нуждите от охлаждане до рекордно ниво за последните 45 години, пише Bloomberg. Ситуацията е допълнително предизвикателна, след като и част от ядрените централи на Франция затвориха заради по-високата температура на водите на реките Рона и Гарона.

Температурите са с между 5°С и 12°С по-високи от обичайното - могат да достигнат до 40°С през уикенда в Париж, и са причинени от купол с високо атмосферно налягане, който притиска въздуха към земята и разчиства облаците, отбелязват експерти.

Най-горещо се очаква да е във Франция, където горещата вълна съвпада с редица фестивали на открито. Прогнозите са за задълбочаване на сушата след горещата вълна през май и липсата на дъждове през юни. А това увеличава рисковете от горски пожари и във Франция, и в Испания.

Енергийните пазари също следят много внимателно температурите във Франция, защото ядрените централи в последните месеци са гръбнакът на европейската енергетика на фона на новото поскъпване на природния газ след началото на войната в Близкия изток.

Има прогнози, че ограниченото производство на ядрените централи във Франция може да повиши цената на електроенергията в цялата Западна Европа.

В началото на юни цените на електроенергията във Франция и Испания се движеха около 55 евро за мегаватчас благодарение на зелената и ядрената енергия и така ограничаваха ръста в региона на фона на цената от около 95 евро за мегаватчас в Германия и към 120 евро в Италия.  И в двете страни зависимостта от изкопаеми горива - природен газ, при производството на електроенергия е голяма.

В началото на месеца цената в Източна Европа също е по-висока, а страните в този регион не могат да се възползват заради продължаващите "тесни места" в системата (Унгария). В региона все още не могат да се справят с наследството от изцяло зависимата от въглища енергийна система, отбелязват от Европейската комисия.

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Последна актуализация: 11:34 | 19.06.26 г.
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Коментари

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1
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гъбко
преди 16 минути
Ден летен , слънчев , работят и двата хилядника , товарът в мрежата на БГ е 3,8ГВт , ФЕЦ -3,2ГВт , зареждане на батерии 1,5ГВт , износ - 1ГВт ... :))) ... въглища , а ?! Цената на борсата се движи от ранни зори около 8 евра за един МВт/ч ...
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