Цената на петрола се насочва към най-големия си седмичен ръст от април насам, след като ескалиращият конфликт между САЩ и Иран наруши доставките от Близкия изток, предава Bloomberg.

Фючърсите върху сорта Брент поскъпват леко с 0,05% до 84,27 долара за барел, а тези върху американския суров петрол West Texas Intermediate (WTI) - с 0,19 до 79,1 долара за барел.

САЩ извършиха нова вълна от удари срещу Иран, поразявайки цели, включително военни обекти, след атаките от предишната нощ, при които беше ударен петролен танкер край основния терминал за износ на страната.

На друго място в региона Катар, който посредничи в мирните преговори, съобщи, че въоръжените му сили са прехванали ракети, насочени към страната. Междувременно Ройтерс съобщи, че Техеран е наредил на йеменските бунтовници хути да затворят протока Баб ел Мандеб - входа към Червено море и ключов маршрут за износа на саудитски петрол - ако иранската енергийна инфраструктура бъде атакувана.

Цените на суровия петрол се изкачиха близо до най-високите си нива за около месец, компенсирайки част от приблизително 30-процентния спад през второто тримесечие. Ескалацията на напрежението възроди опасенията за корабоплаването през Ормузкия проток - тесния морски проход, през който обикновено преминават около една пета от световните доставки на петрол. Конфликтът оказва влияние и върху доставките на горива като дизел и бензин, което изтласка маржовете на печалба на американските рафинерии до рекордни нива.

„При рафинираните горива напрежението е много по-голямо, отколкото при суровия петрол“, коментира Саймън Лак, портфолио мениджър във фонда Catalyst Energy Infrastructure Fund. „Имахме само кратък период на затишие, докато ръководители в енергийния сектор предупреждаваха, че запасите продължават да намаляват и в системата почти не е останал резервен капацитет“, добавя той.

Пазарите на горива в САЩ и Европа сигнализират за рекордно ограничено предлагане, което увеличава риска от още по-високи разходи за потребителите, които вече са под натиск. Недостигът съвпада с рязък спад на руския износ, след като Украйна атакува руски рафинерии, а Москва забрани износа на дизелово гориво.

Макар че видимият трафик през Ормузкия проток е намалял, част от превозите изглежда продължават да се движат. Вниманието е насочено към това дали потокът от доставки през протока ще се запази, след като по-рано тази седмица Иран атакува плавателни съдове, транспортиращи петрол за Обединените арабски емирства (ОАЕ).

„Фокусът на пазара постепенно се измества от вероятността за дипломатически пробив към въпроса дали петролните потоци ще могат да продължат въпреки постоянните рискове за сигурността“, посочва Хорхе Леон, старши вицепрезидент и ръководител на геополитическите анализи в Rystad Energy AS.

„Ограничено споразумение остава нашият основен сценарий, но увереността в него вече е значително по-слаба“, казва той. „Въпросът вече не е толкова дали дипломацията ще успее да разреши кризата, а дали пазарът на морски превози ще успее да се адаптира към продължителната заплаха, особено след изтичането на 60-дневния период за преговори след 16 август.

*Данните са актуални към 9:00 ч. българско време.