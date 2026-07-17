Премиерът: Няма противоречие в правителството за войната в Украйна

Премиерът Румен Радев отхвърли твърденията, че министърът на външните работи Велислава Петрова е подписала декларация в Украйна, с която България поема допълнителни финансови и военни ангажименти. По думите му името ѝ фигурира в преамбюла на документа, но под него няма неин подпис.

Не е подписана декларация за подкрепа на Украйна

Премиерът категорично отхвърли тезата за противоречия в кабинета по отношение на войната в Украйна.

„Няма никакво противоречие в правителството по отношение на войната в Украйна. Госпожа Петрова не е подписвала тази декларация, включително текстовете, свързани с т.нар. Коалиция на желаещите, за която се говори в точка 7“, заяви той.

Радев допълни, че външният министър е била поканена и за участие в официален държавен празник на Украйна. И уточни, че присъствието на Петрова в Украйна е било свързано с продължаването на двустранния диалог между София и Киев, а не с поемането на военни или финансови ангажименти.

„Министър Петрова отиде там, за да продължи разговорите, които имах с президента Зеленски. В рамките на един месец проведохме три срещи, поискани от него по време на различни международни събития“, посочи премиерът.

По думите му дискусиите са били съсредоточени върху енергетиката и икономиката. „Имаше и разговори с „Нафтогаз“, при които виждаме сериозен потенциал и перспектива“, каза Радев. И посочи, че разговорите с „Нафтогаз“ са част от по-широкия диалог между двете държави, включително по теми от взаимен интерес в енергийния сектор.

По отношение на общата позиция на България за войната премиерът заяви, че тя вече е била ясно представена пред европейските и международните партньори. „Много ясно заявих българската позиция и в Брюксел, и пред нашите партньори в Анкара и Париж. България е част от общите европейски решения, но няма да предоставя оръжие и финансови средства“, подчерта Радев.

Той уточни, че страната ще продължи да развива отношенията си с Украйна в областите, в които смята, че сътрудничеството е полезно и отговаря на националния интерес.

Премиерът коментира и текстовете в декларацията, свързани с укрепването на украинската противовъздушна отбрана. Той припомни, че България е част от европейска инициатива за въздушна и противоракетна защита още от 2022 г. „България беше една от първите държави, които през септември 2022 г. се присъединиха към инициативата European Sky Shield. Ние сме активна част от нея“, посочи той.

България ще намалява дефицита без замразяване на социални разходи

В отговор на въпрос за финансовото състояние на страната и очакванията за бюджета през 2027 г. премиерът изрази увереност, че дефицитът може да бъде свит. Според него основното предимство на бюджета за 2026 г. е, че показва реалното състояние на публичните финанси и създава основа за по-строга дисциплина.

„Уверен съм, че ще постигнем по-нисък дефицит. Най-важното е, че бюджетът за 2026 г. изкарва цялата истина за финансовото състояние на държавата. Стъпваме върху здрава основа и въвеждаме ясни правила за финансова дисциплина“, каза той.

По думите му кабинетът ще се стреми да намали дефицита чрез по-строг контрол върху разходите, но без мерки, които биха засегнали икономиката, доходите и социалната подкрепа.

Процедурата по свръхдефицит

Радев отрече да са провеждани неофициални разговори с представители на Европейската комисия с цел да бъде избегната процедура за прекомерен дефицит. Според него всички обсъждания са водени в официален формат от финансовия министър и българската делегация. Той допълни, че Европейската комисия очаква България да предприеме действия за намаляване на дефицита и увери, че правителството ще изпълни тази цел.

Споразумението с Botas

Премиерът коментира и договореностите с Турция по споразумението между „Булгаргаз“ и Botas. По думите му българската страна е предложила взаимноизгодно партньорство, като конкретните параметри на подписания протокол остават поверителни, тъй като се отнасят до отношения между две търговски дружества.

Радев уточни, че наред с временното замразяване на част от задълженията е договорено и съществено намаляване на цената за регазификация и пренос. „Освен замразяването за 15 месеца, в документа е предвидено значително намаляване на цената за регазификация и пренос. Така маршрутът от Турция през България става много по-конкурентоспособен“, каза премиерът.

Радев очаква новите условия да доведат до конкретни споразумения с други държави и да засилят ролята на България като транзитен център за доставки към Централна и Източна Европа.

„Има сериозен потенциал както за внос през Гърция, така и през Турция. И в двата случая потоците преминават през България. Това ни дава още един конкурентен маршрут с голям капацитет“, каза премиерът.