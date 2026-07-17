Си Дзинпин представи Китай като лидер в новия AI глобален ред и оспори доминацията на САЩ

Китайският президент Си Дзинпин представи Пекин като защитник на нов световен ред в областта на изкуствения интелект (AI), използвайки най-голямата технологична конференця в Китай, за да насърчи технологиите с отворен код и да оспори влиянието на САЩ върху правилата, които регулират бързо развиващия се сектор, предава Ройтерс.

В реч на церемонията по откриването на Световната конференция по изкуствен интелект (WAIC) в Шанхай Си призова страните да се възползват от рядката и историческа възможност на изкуствения интелект с отворен код и обеща да помогне на развиващите се страни да изградят капацитет в областта на изкуствения интелект, като предупреди за появата на „нови исторически несправедливости“ в резултат на неравен достъп до технологията.

Думите на Си са най-ясната му до момента формулиравка на амбицията на Китай да определя управлението на изкуствения интелект в световен мащаб, представяйки моделите си с отворен код като глобално обществено благо и позиционира Пекин като алтернатива на Вашингтон в ключов момент от надпреварата за технологично лидерство.

Сравнявайки значението на изкуствения интелект с изобретяваненто на парната машина и на електричеството, Си очерта визия, според която Китай споделя технологии и експертен опит със страни от глобалния Юг, като същевременно ръководи усилията в световен мащаб за създаване на стандарти за управление на нововъзникващата технология.

В речта си той представи китайската коалиция за изкуствен интелект като конкурент на водената от САЩ международна инициатива Pax Silica, чиято цел е да осигури глобалните вериги за доставки на изкуствен интелект и критични суровини, въпреки че Си избегна да спомене Вашингтон.

Той говори в момент, когато китайските модели за изкуствен интелект с отворен код отбелязват бързи ръстове спрямо системите на американски компании като OpenAI и Anthropic. Базираният в Пекин стартъп Moonshot AI представи в петък Kimi K3, който определи като най-големия в света отворен модел за изкуствен интелект по брой параметри, месец след като американското правителство неочаквано изтегли най-развитите модели за изкуствен интелект на Anthropic по съображения за сигурност.

Си призова също така системите за изкуствен интелект да останат под човешки контрол и поиска от страните да установят механизми за ранно предупреждение и реакция при извънредни ситуации за управление на рисковете от изкуствения интелект в най-ясната си позиция до момента относно безопасността в областта на AI.

Той призова също за мерки за предпазване от сценарии на загуба на контрол, като предупреди за опасностите от автономните системи за изкуствен интелект, които биха могли да се измъкнат от човешкия надзор и контрол.

Китай се позиционира да „ръководи света“

Си заяви, че създадената от Китай Световна организация за сътрудничество в областта на изкуствения интелект (WAICO), към която са се присъединили 29 страни членки в четвъртък, е „важен етап в историята на развитието на изкуствения интелект в световен мащаб“ и отговаря на исканията на страните от глобалния Юг за по-голямо участие в управлението на изкуствения интелект.

Китай ще осигури също обучение в областта на изкуствения интелект и ще създаде центрове за сътрудничество в тази област със страни от БРИКС, АСЕАН, Латинска Америка и Африканския съюз, каза Си, като по този начин поставя китайските дипломатически инициативи в областта на изкуствения интелект в унисон с големите блокове от глобалния Юг, където Китай вече упражнява огромно влияние.

„Посланието на Си е ясно – Китай няма да следва никого в технологите и стандартите в областта на изкуствения интелект. Вместо това Китай ще ръководи света и в двата аспекта“, коментира Джордж Чън, председател на отдела за цифрови практики в консултантската компания The Asia Group.

„Посланието на Си е заявление, но също така може да се счете за предупреждение – Китай няма да позволи на никого да му казва какво да прави с изкуствения интелект“, допълни той.

Срещата от 17 до 20 юли се провежда в момент, когато Вашингтон и Пекин се готвят за първите си разговори на тема изкуствен интелект на правителствено равнище при администрацията на американския президент Доналд Тръмп, което превръща WAIC от браншово събитие в първо изпитание за това как Китай планира да се конкурира за влияние над глобалните правила, управляващи изкуствения интелект.

Двете световни сили представиха различни виждания по време на Диалога за изкуствения интелект на ООН миналата седмица, на който американски официални представители заявиха, че прекомерните регулации може да попречат на иновациите, а Китай представи евтините си модели с отворен код като инструмент за намаляване на глобалните различия в достъпа до AI.

Наред с представители на водещите технологични компании в Китай сред присъстващите на WAIC ​са генералният секретар на ООН Антониу Гугериш, президентът на Казахстан Касъм-Жомарт Токев и премиерът на Тайланд Анутин Чарнвиракул.