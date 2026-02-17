Технологичният напредък на Китай заплашва монопола на САЩ върху изкуствения интелект

Бързият напредък на Китай в областта на изкуствения интелект заплашва да разклати господството на САЩ на пазара, като анализатор предупреждава за технологичен шок, който едва сега започва.

Рори Грийн, главен икономист за Китай в TS Lombard и ръководител изследвания за Азия, коментира пред CNBC, че монополът на Америка върху технологиите и изкуствения интелект е нарушен от Китай.

„Мисля, че технологичният шок в Китай едва сега започва. Не става въпрос само за изкуствен интелект, DeepSeek и електрически превозни средства. Китай се изкачва много бързо по веригата на стойността. За първи път в историята икономика с развиващ се пазар е начело на науката и технологиите“, посочва Грийн.

Китай съчетава технологии на ниво доминиращ пазар с производствени разходи на развиващите се пазари, подкрепени от мащабната му верига на доставки, добавя Грийн. По думите му китайският президент Си Дзинпин налива пари в тези сектори, което създава мощна комбинация и наистина бързо ускорява технологичния напредък на страната.

Пекин тихомълком стартира национален фонд за изкуствен интелект на стойност над 60 млрд. юана (8,69 млрд. долара) през миналата година и поде инициатива, наречена „AI+“, която ще интегрира технологиите в цялата икономика, индустрии и общество.

Китай бързо настига САЩ в надпреварата за използването на изкуствения интелект като оръжие. Пекин разработва високотехнологични модели, задвижвани от местни чипове, особено чрез масивни клъстери от чипове на Huawei и изобилна евтина енергия.

Докато американският гигант Nvidia се разглежда като златен стандарт за полупроводници, използвани за обучение на модели с изкуствен интелект, Huawei намалява разликата, като внедрява по-големи обеми чипове и използва по-евтина енергия за мащабиране на изчисленията.

Грийн от TS Lombard обяснява, че „китайската технологична сфера“ може лесно да се формира, тъй като нискобюджетните технологични предложения на втората по големина икономика в света са по-привлекателни за развиващите се икономики.

„Китай е водещ търговски партньор за по-голямата част от света, особено в развиващите се и граничните икономики. Какво ще стане, ако това се повтори и с технологиите?“, пита той.

Развиващите се икономики, които нямат проблем с националната сигурност с Китай, имат избор между „евтини китайски технологии, Huawei, 5G батерии, слънчеви панели, изкуствен интелект, вероятно някакво евтино финансиране в юани“ или „скъпа американска и европейска алтернатива“, добавя той.

„За тези икономики мисля, че изборът е сравнително прост и лесно бихме могли да си представим свят, в който може би по-голямата част от населението ще работи с китайски технологии след пет до десет години“, подчертава икономистът.

Демис Хасабис, главен изпълнителен директор на Google DeepMind, една от водещите световни лаборатории за изкуствен интелект, коментира пред CNBC през януари, че китайските модели на изкуствен интелект може да са само „въпрос на месеци“ зад американските и западните конкуренти и са по-близо до тези възможности, отколкото „може би си мислехме преди една или две години“.

Американските технологични гиганти Amazon, Microsoft, Meta и Alphabet наскоро обявиха капиталови разходи на стойност до 700 млрд. долара за изкуствен интелект тази година. Това предизвика тревоги относно възвръщаемостта и доведе до заличаване на 1 трлн. долара от пазарната капитализация на технологичните компании. Някои акции оттогава намалиха загубите си.

Карим Мусалем, главен инвестиционен директор на Selwood Asset Management, коментира пред „Squawk Box Europe“ в понеделник, че има много „нервност около изключителността на САЩ“, особено след разпродажбите в американския софтуерен сектор по-рано този месец.