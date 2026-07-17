SpaceX е напът да изтрие 1 трлн. долара от стойността си спрямо историческия си връх

Книжата на SpaceX поевтиняват в петък, с което гигантът в областта на производството на ракети и изкуствен интелект е напът да изтрие над 1 трлн. долара от пазарната си стойност спрямо историческия си връх, предава Bloomberg.

Акциите ограничиха загубите, след като поевтиняха с 6,9% до 122,12 долара на акция в началото на търговията в САЩ, което дава на компанията пазарна стойност от 1,61 трлн. долара. В края на търговията на 16 юни, третия ден след излизането ѝ на борсата, стойността достигаше 2,64 трлн. долара.

Компанията на Илон Мъск, официално известна като Space Exploration Technologies Corp., първоначално постигна силен растеж след най-голямото първично публично предлагане в историята, но оттогава изгуби инерция и се търгува под цената от 135 долара на IPO-то. Спадът в петък идва, след като компанията не успя да изстреля ракетата си Starship заради проблем с двигателя.

„Моментът на неуспешното изстрелване не е най-подходящият за развитието на ситуацията, но неуспешните изстрелвания винаги са риск за нея“, коментира Джо Гилбърт, портфолио мениджър в компанията Integrity Asset Management. „Инвеститорите намаляват риска в позициите си и преосмислят оценките си, тъй като оптимизмът в сектора бавно намалява и едновременно с това понижава високите мултипликатори“, допълва той.

SpaceX съобщи, че ще направи нов опит да изстреля Starship, след като прекрати мисията в четвъртък. По-късно Мъск съобщи в Х, че компанията ще смени два двигателя Raptor, което вероятно ще забави следващото изстрелване до началото на следващата седмица.

„Аномалии като тази ще останат присъщи за агресивното развитие на Starship, което разширява границите на повторната употреба, полезния товар и бързото разгръщане на Starlink V3 и бъдещите мисии „Артемида“ на НАСА“, казва Реймънд Джеймс, анализатор в Brian Gesuale в бележка до клиенти. Въпреки забавянето изстрелване следващата седмица ще намали интервала между полетите на Starship до под 60 дни спрямо 221 дни преди това, допълва той.

SpaceX се присъедини към индекса Nasdaq-100 по-рано този месец и получи редица оптимистични рейтинги от анализатори. Тя има средна 12-месечна целева цена от 235,34 долара.

Компанията е изправена пред дълъг период на ограничение за вътрешни хора, в рамките на който акциите ще бъдат периодично пускани на пазара през следващите месеци.

„Ако вземем предвид изтичащите в бъдеще ограничения за продажби, вероятно много инвеститори са преосмислили първоначалните си прогнози, а потенциалните инвеститори, които досега наблюдаваха отстрани, очакват по-ниски цени за влизане на пазара. Има добри възможности те да се появят, след като оценката на компанията се коригира до реалните ѝ стойности“, коментира Марк Малек, главен инвестиционен директор на Siebert Financial.

Спадът в цената на акциите на SpaceX застрашава бума на IPO-тата, свързани с изкуствения интелект. AI беше в основата на представянето на SpaceX за IPO-то ѝ, като компанията планира центрове за данни в Космоса, за да си осигури доминиращ дял от общия потенциален пазар, оценяван на 26,5 трлн. долара.

Рекордното публично предлагане подкрепи активността на най-големите инвестиционни банки на Wall Street, които през второто тримесечие отчетоха най-високите приходи от консултантски услуги по публични предлагания на акции от 2021 г. насам.