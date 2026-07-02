Германия предлага данъчни облекчения за 10 млрд. евро и придвижи напред ключови реформи

Коалиционното правителство на германския канцлер Фридрих Мерц прие облекчение от 10 млрд. евро на годишните данъци върху доходите и редица мерки в подкрепа на трудовия пазар в Германия като част от поредица реформи, които имат за цел да съживят икономическия растеж и да стабилизират бюджета, предава Bloomberg.

Правителството на Мерц между християндемократи и социалдемократи договори пакета от 34 точки след среща във федералното канцлерство в Берлин в сряда (1 юли), като откри пътя пред управляващия съюз да представи обхватен план до лятната ваканция на парламента, която започва в края на следващата седмица.

„Гражданите искат решения, не вътрешни борби, и тъкмо това направихме“, каза Мерц пред репортери в Берлин в четвъртък, след като управляващият му съюз преодоля разногласията си и постигна компромис.

Споразумението дава на правителството на Мерц законодателна рамка за обхватни промени в социалната система на Германия, докато коалицията се стреми да обърне тенденцията на бавен икономически растеж и да си възвърне отслабващата обществена подкрепа. Значителна реформа на пенсионната система в Германия ще бъде приета в парламента до края на годината, заяви германският лидер.

Мярката за данъка върху доходите ще предложи на работещо семейство с две деца, което печели 60 хил. евро, данъчно облекчение от над 600 евро на година от 2028 г., съобщи Мерц. Тя ще бъде финансирана отчасти с по-висок данък върху най-богатите, ход, който консерваторите не одобряваха. Доходите от 250 хил. евро нагоре ще се облагат с 45%, като ставката ще се повиши до 47% при доходи от 280 хил. евро, съгласно плана.

Общият данъчен пакет ще бъде олекотена версия на това, което партийните лидери обсъждаха. Предложение на министъра на финансите Ларс Клингбайл предвиждаше данъчни облекчения за 20 млрд. евро за широка група от хора с ниски и средни доходи.

Споразумението включваше и редица други мерки, включително смекчаване на правилата за договори с фиксиран срок, намаляване на бюрокрацията, свиване на броя на служителите във федералните административни служби с 8%, либерализиране на работното време в неделя и подкрепа за изкуствения интелект, полупроводниците, батериите и автономните автомобили.

В неочакван ход партиите се споразумяха да забранят опитите за национализиране на имотни компании на ниво провинции, ход, който изглежда беше насочен към инициатива в Берлин, при която избирателите одобриха подобна мярка на местен референдум, като притесниха международните инвеститори.

„Искаме да строим жилища, не да вземаме имоти на собствениците“, заяви Клингбайл пред репортери.

В момент, когато правителството на Мерц става все по-бдително към търговията с Китай, то ще ускори мерките на ЕС против дъмпинга и субсидиите, като въведе преференциални правила за европейските компании. Германия ще стане по-активна и в стратегически сектори и ще предлага защита на инвестициите, за да предпази местния производствен капацитет.

„Можем да се противопоставим на нечестната конкуренция, като се защитим срещу нея“, заяви Мерц в отговор на въпрос за Китай, въпреки че не спомена конкретно втората по големина икономика в света. „Подкрепяме честната конкуренция. Трябва да се противороставяме на несправедливите търговски практики с подходящи мерки“, добави той.

Правителството ще промени и т. нар. фонд „Германия“ в стратегически инвестиционен инструмент, за да привлече частен капитал и да укрепи икономиката. Фондът ще бъде съсредоточен върху критичните суровини, енергийнта инфраструктура и други стратегически сектори и в същото време ще използва целенасочени капиталови инвестиции, за да подкрепи по-малките компании, сочи споразумението.

Коалицията набра неочаквана инерция миналата седмица, когато партиите подкрепиха до голяма степен предложение за укрепване на пенсионната система, включително чрез пренасочване на вноски към фонд, работещ на пазарен принцип. Но консервативният блок и ГСДП останаха на различни позиции за данъчните облекчения за широка група от хора.

Темпът на преговорите и способността за компромис бяха под въпрос до пробива за пенсиите. Сега коалицията продължава напред със задължителна пенсионна вноска, която ще насочи най-малко 30 млрд. евро на година към фонд на капиталовия пазар като част от широки усилия за укрепване на пенсионната система в страната.

Фондът, създаден по възприет от Швеция модел през 90-те години на миналия век, ще помогне за обръщане на тенденцията с подкопаването на пенсионните вноски през последните десетилетия с поетапна допълнителна пенсионна вноска, равняваща се на 2% от брутните заплати.

Освен това партиите имат за цел да запълнят финансовата дупка в бюджета на обществените здравноосигурителни фондове, която се очаква да надхвърли 40 млрд. евро в края на десетилетието.