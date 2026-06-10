Новите данни за инфлацията в САЩ помрачават настроенията на Wall Street*

Борсовата сесия на Wall Street в сряда започва със спадове след публикуването на нови данни за инфлацията в САЩ и след като президентът Доналд Тръмп даде сигнал, че преговорите с Иран се проточват „твърде дълго“ и заплаши с допълнителни военни действия, предава CNBC.

Индексът на сините чипове Dow Jones Industrial Average и широкият пазарен показател S&P 500 се понижават с по 0,5%, а технологичният измерител Nasdaq Composite – с 0,6%.

Тръмп написа в социалната мрежа Truth Social в сряда, че Иран „е отнел твърде много време, за да договори сделка, която би била чудесна за тях“ и че „сега те ще трябва да платят цената“.

Цените на петрола се повишиха след заплахите на Тръмп. На стоковите пазари фючърсите върху международния петролен бенчмарк Брент поскъпват с 1,06% до 92,42 долара за барел, а тези върху американския сорт WTI - с 1,34% до 89,38 долара за барел.

Напрежението в Близкия изток отново се засили във вторник, след като американските сили нанесоха удари срещу Иран „в отговор на свалянето в понеделник на хеликоптер Apache на американската армия“, съобщи Централното командване на САЩ. Тръмп по-рано обвини Иран за свалянето на хеликоптера, който според него е патрулирал над Ормузкия проток.

Акциите на компаниите за чипове отново са под натиск в сряда и повличат пазара надолу.

Книжата на Micron Technology, Advanced Micro Devices и Broadcom поевтиняват, записвайки четвърти пореден ден на понижение на цените. Секторът е под напрежение преди първичното публично предлагане (IPO) на SpaceX в петък, като някои трейдъри смятат, че инвеститорите - особено дребните - продават печелившите си позиции в сектора на чиповете, за да освободят средства за най-голямото листване в историята. Други смятат, че става дума просто за прибиране на печалби след силния подем.

„Ако говорим за същността на случилото се през последните седмици, то е концентрирано в сегмента на паметта и полупроводниците, който е движил пазара. Това е реалната сила зад всичко и пазарът вече изглежда доста „прегрял“ в момента“, коментира Марта Нортън, главен инвестиционен стратег в Empower Investments.

„Това означава ли, че има фундаментално влошаване? Не съм сигурна“, добави тя. „Но със сигурност има пренаситени очаквания и вероятно корекция.“

По-рано днес стана ясно, че инфлацията в САЩ се е ускорила през май, като повишаващите се разходи за енергоносители поради войната в Иран осезаемо са засилили натиска върху потребителите. Индексът на потребителските цени (CPI) е нараснал със сезонно изгладените 0,5% за месеца, с което годишната инфлация е достигнала 4,2%, според данни на Бюрото по трудова статистика (BLS) от сряда. И двете стойности съвпадат с консенсусната прогноза на Dow Jones.

Така инфлацията надхвърля 4% за първи път от три години насам, като ръстът беше очакван на фона на опасенията за това доколко скокът в цените на енергоносителите ще се отрази на икономиката. Това е най-високото ниво от април 2023 г. и е доста над отчетените 3,8% през април.

В същото време, ако се изключат по-волатилните елементи на храните и енергоносителите, т.нар. базисен CPI се е повишил с 0,2% за месеца и с 2,9% на годишна база. Макар че годишният темп съответства на прогнозите, месечното увеличение е под очакваните 0,3% и по-слабо от ръста от 0,4% през април.

Докладът беше публикуван в чувствителен момент за пазарите и централните банкери, докато представителите на Федералния резерв обмислят следващия си ход по отношение на лихвените проценти. Инвеститорите до голяма степен очакват паричният орган да запази разходите по заемите без промяна на заседанието си на 16-17 юни, но ще следят за сигнали доколко силно централната банка е обезпокоена от ускоряващата се инфлация.

В началото на днешната борсова сесия доходността по 10-годишните американски държавни ценни книжа се понижава до 4,524%, а тази по 30-годишните - до 5,009%.

Доларовият индекс, който измерва силата на щатските пари спрямо кошница от конкурентни валути, регистрира спад от 0,16% до 99,746 пункта.

Златото поевтинява с 2,78 на сто и се търгува на цена от 4167,2 долара за тройунция.

*Данните са актуални към 16:45 ч. българско време.