Германската автомобилна индустрия призова за деескалиране на търговския спор със САЩ

Германската автомобилна индустрия настоя за спешно деескалиране на търговския спор между САЩ и Европейския съюз (ЕС) и призова за незабавни преговори между двете страни, след като американският президент Доналд Тръмп заяви, че ще увеличи митата върху вноса на автомобили от блока на 25% през следващата седмица, съобщава Bloomberg.

„Търговското споразумение между САЩ и ЕС трябва да бъде спазено от двете страни“, посочва Хилдегард Мюлер, ръководител на лобистката група VDA. „Това също така означава, че ЕС най-накрая трябва да ратифицира своята част от сделката, договорена миналото лято“.

В петък Тръмп заяви, че повишава митата върху автомобилите от ЕС до 25%, твърдейки, че блокът не е спазил напълно търговското споразумение, договорено със САЩ.

Той каза още, че таксите няма да се прилагат за автомобили, произведени в заводи в САЩ, добавяйки, че е „напълно разбрано и приема, че ако те произвеждат автомобили и камиони в заводи в САЩ, НЯМА ДА ИМА МИТА“.

„Цената на тези допълнителни такси би била огромна за германската и европейската автомобилна индустрия в и без това много трудните времена, но вероятно би оказала влияние и върху потребителите в САЩ“, посочва от своя страна Мюлер.

Новите мита също така биха представлявали „подновен и сериозен натиск върху трансатлантическите отношения“, подчерта още тя.

Тръмп повтори твърдението си, че ЕС „не спазва“ споразумението, без да предоставя повече подробности. Новите мита ще принудят производителите на автомобили да „преместят производството си много по-бързо“ в САЩ, заяви той.

ЕС изпълнява ангажиментите си в съответствие със стандартната законодателна практика и държи администрацията на САЩ изцяло информирана през цялото време, заяви говорител на блока. Европейската комисия (ЕС) ще търси яснота от САЩ и ще запази възможностите си отворени за защита на своите интереси.

За автомобилната индустрия решението на Тръмп внася нова доза нестабилност, тъй като компаниите все още се адаптират към променливата търговска политика на президента на САЩ от миналата година, която значително увеличи разходите и намали печалбите на производителите на автомобили и техните доставчици. Тръмп накара автомобилните производители да разширят производствените си операции в САЩ, като наложи мита върху вноса на превозни средства и части.

Няколко големи европейски автомобилни компании разполагат с монтажни заводи в САЩ, включително Volkswagen AG, Mercedes-Benz Group AG и BMW AG. Stellantis NV също има значително присъствие в САЩ, с фабрики, произвеждащи автомобили Jeep, пикапи Ram, Dodge и други модели.

По-високите мита рискуват допълнителен натиск върху германските автомобилни производители като BMW и Mercedes-Benz. Въпреки че тези компании използват САЩ като основен център за производство и износ на SUV колии, те все още внасят други модели, като например BMW 3 Series и седаните Mercedes-Benz S Class.

Решението на Тръмп подновява оспорваната търговска битка на Вашингтон с голям икономически блок, докато войната с Иран и произтичащият от нея скок в цените на енергията оказват нов натиск върху световната икономика.

Бернд Ланге, който председателства търговската комисия към Европейския парламент, заяви, че поведението на Тръмп е неприемливо и че ЕС спазва сделката.

„САЩ многократно са нарушавали споразумението“, заяви Ланге пред Bloomberg в петък, визирайки американските мита върху вноса на стомана и алуминий. „Този ​​последен ход показва колко ненадеждна е американската страна“, добавя той.

Ланге повтори, че Европарламентът изготвя законодателство за ратифициране на търговското споразумение със САЩ и се надява да го финализира през юни.