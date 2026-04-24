Microsoft подготвя първата в историята си програма за доброволно ранно пенсиониране

Американският технологичен гигант Microsoft планира да въведе първата в историята си програма за доброволно ранно пенсиониране на служители, съобщи Ройтерс, позовавайки се на информация на CNBC от вътрешен документ.

Еднократната програма ще бъде насочена към служители в САЩ на ниво старши директор и по-ниско, чийто сбор от възраст и трудов стаж е поне 70 години. Целта е да се даде възможност на част от персонала доброволно да напусне при финансови стимули.

„Надяваме се тази програма да даде възможност на отговарящите на условията служители сами да изберат следващата стъпка, при щедра подкрепа от компанията“, посочва Ейми Коулман, изпълнителен вицепрезидент и главен директор по човешките ресурси.

Ходът е предприет на фона на по-широка реорганизация в компанията, свързана с ускорените инвестиции в изкуствен интелект. Въпреки това използването на една от ключовите ѝ AI услуги – 365 Copilot – остава ограничено, като тя се използва от малко над 3 на сто от общо 450 милиона потребители на офис пакета.

Компанията променя и структурата на възнагражденията, като премахва задължението акциите да бъдат директно обвързани с паричните бонуси и намалява вариантите за оценка на мениджърите от девет на пет.

Microsoft отказва коментар по темата.

Паралелно с това компанията обедини корпоративната и потребителската версия на Copilot през март в рамките на преструктуриране, при което Мустафа Сюлейман, ръководител на звеното за изкуствен интелект, се фокусира върху разработването на нови AI модели.

Според анализатори Microsoft изостава от част от конкурентите си в тази област въпреки партньорството с OpenAI, което остава ключов елемент от стратегията ѝ.

Забавянето на растежа в облачното подразделение и опасенията на инвеститорите относно зависимостта от OpenAI оказаха натиск върху акциите на компанията, които са поевтинели с близо 24 на сто през периода януари–март – най-големият тримесечен спад от 2008 г.

Като част от управленските промени главният изпълнителен директор Сатя Надела прехвърля част от маркетинга и операциите към Джъдсън Алтоф, заместник главен изпълнителен директор и търговски директор на Microsoft, за да се съсредоточи върху развитието на изкуствения интелект.

(БТА)