Европейските потребители все още чакат стимули за електрификацията си

Около 70% от електроенергията в страните от Европейския съюз (ЕС) се произвежда от местни нискоемисионни източници, но едва 25% от крайното енергийно потребление се покрива от електроенергия, се казва в анализ на Международната агенция за енергетика (МАЕ). От институцията обръщат внимание, че исторически енергийните кризи винаги насърчават развитието на електроенергийния сектор и този път затварянето на Ормузкия проток не прави изключение.

Резкият скок на цените на енергийните ресурси е от съществено значение за европейските потребители - и индустрията, и домакинствата, защото две трети от крайното енергийно потребление се покрива от изкопаеми горива, които страните от ЕС (а и в Европа като цяло) внася в обем от повече от около 80%.

Това е един от водещите аргументи за електрификацията, посочва МАЕ, но и допълва, че е нужно и известно насърчение - цената на електроенергията трябва да е под определено прагово съотношение спрямо цената на изкопаемите енергоресурси. Това не означава непременно, че токът трябва да е по-евтин от газа или петрола, защото електрификацията разчита на новите технологии и при тях ефективността е по-висока спрямо конвенционалните варианти.

От МАЕ обаче обръщат внимание и на друго - през 2025 г. електрификацията на крайното потребление в Япония е много по-високо, въпреки че средното съотношение на цената на електроенергията и на конвенционалните технологии е по-ниско, тоест ползите са по-малки, отколокото в 10 държави в ЕС. Това е признак, че в общността разчитат на стимулите, въпреки че на ток може да е по-изгодно.

Например днес електромобилите потребяват 4-5 пъти по-малко енергия на километър спрямо новите двигатели с вътрешно горене. Електрическите автомобили имат период на изплащане от 8 години, а в държавите със субсидии за покупка (Франция и Германия), покупката на електромобил се изплаща до 3-5 години.

Според анализите на МАЕ търсенето на електромобили в Европа ще се увеличава с излизането на все по-достъпни модели - през 2025 г. разликата между електромобил и автомобил с двигател с вътрешно горене е 10 хил. евро, но има и бюджетни модели на цена от около 25 хил. евро.

Ключово за електрификацията на сградите в ЕС е инсталирането на термопомпите. Те също са по-ефективни от конвенционалните технологии, но струват по-скъпо от газовите котли. Като цяло обаче през целия цикъл на потребление за отопление термопомпите са конкуренти в 16 държави от ЕС. Има обаче и голяма разлика - в Скандинавските страни покупката на термопомпа е с 15%- 30% по-евтино, отколкото в Нидерландия, Португалия или България.

Като цяло в ЕС термопомпите пестят по около 800 евро от сметките за отопление на едно домакинство за година.

Термопомпите могат да работят и в индустрията, където не се изисква топлинна енергия с висока температура (около 15% от търсенето на енергия в промишлеността). В случаите, когато не се налага допълнително подгряване, термопомпите са много по-еф ективни от конвенционални котли в 17 държави от общността, посочват от енергийната агенция.