Полша скъсва с репутацията си на център за сглобяване с помощта на инвестиции от Тайван

Полша залага на приток на инвестиции и трансфер на технологии от тайвански компании, за да преосмисли икономиката си за 1 трлн. долара, предава Bloomberg.

Премиерът Доналд Туск заяви, че Полша вече няма да бъде „център само за сглобяване“, тъй като се стреми към повече инвестиции от компании като Foxconn. Компанията, чието пълно име е Hon Hai Precision Industry Co., прие миналия месец да произвежда електромобили в страната членка на Европейския съюз и вече може да бъде партньор в проект за полупроводници, заяви полският премиер.

Целта на правителството е да подкрепи промишленото производство и високотехнологичния сектор в страната във време на нестабилна световна политика и ограничени линии за доставки. Азиатските партньори ще инвестират в относително евтината и бързо развиваща се страна и ще разширят присъствието си на пазара на ЕС от 450 млн. души.

„Променящото се геополитическо положение показва, че Европа трябва да възстанови собствения си производствен капацитет в ключови технологии“, заяви заместник-министърът на технологиите и развитието Михал Ярош пред Bloomberg News. „Пандемията, войната в Украйна и търговското напрежение показаха рисковете, свързани с прекомерната зависимост от далечни пазари“, допълни той.

Foxconn, ключов доставчик на Apple, ще инвестира над 1 млрд. долара в полския проект за електромобили, заяви Ярош в интервю. Планираният завод ще произвежда коли под нова местна марка и ще се превърне в център на Foxconn за разширяване на тайванската компания в Европа.

Правителството на Туск се оттегли от преговори с китайски автомобилни производители поради опасения, че Полша няма да успее да получи достъп до технологията.

Следваща стъпка

Следващата стъпка е да се изгради технологичен парк, където членовете на Тайванската асоциация на електрическите и електронните производители, оглавявана от президента на Foxconn, може да инвестира няколко милиарда долара, заяви Ярош.

Решението какво ще се произвежда там трябва да се вземе в края на 2026 г., като предложенията включват автомобилна електроника, компоненти за AI сървъри, промишлени роботи, платки и полупроводници, уточни заместник-министърът.

Паркът може да се намира в Миекиня, на около 150 км от германската граница, където Intel Corp. планираше да изгради фабрика за полупроводници преди да се откаже от идеята, съобщи Туск.

„Голяма американска компания се оттегли и започнахме разговори с партньори, които бяха заинтересовани, включително на локацията, където вече инвестирахме средства“, заяви премиерът на събитие във Варшавската фондова борса. „Имаме завод за полупроводници там в сътрудничество със същия тайвански партньор“, допълни той.

След скандал с имиграционна виза при предишното правителство Туск затегна регулациите за наемане на служители от чужбина, включително за търсени специалисти. Сега правителството иска да ускори процедурите за чуждестранни инвеститори от страни като Австралия, Канада, Япония, Южна Корея и Тайван. Такива фирми ще могат да ускоряват наемането на висококвалифицирани служители и ще уреждат формалности на едно гише, заяви Ярош. Те ще имат и по-широк достъп до грантове и програми за данъчни облекчения.

Инвестициите на тайванските компании може да се превърнат общо в „най-голямото чуждестранно начинание в историята на Полша“, каза още Ярош.

„Говорим за изграждане на цялата екосистема, която включва производство, научно-развойна дейност, логистика, образование и съответни услуги. Това е начинът да създадем силна икономика“, отбеляза той.