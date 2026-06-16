Фон дер Лайен: Време е за промяна в достъпа на децата до социалните мрежи

Председателят на Европейската комисия (ЕК) Урсула фон дер Лайен предупреди, че е „време за промяна“ по отношение на достъпа на децата до социалните мрежи, след като ново проучване показа, че те са изложени на насилие, реч на омразата и друго вредно съдържание в интернет, предава БГНЕС.

След като Австралия стана първата страна в света, която забрани социалните мрежи за деца под 16 години – мярка, която тази седмица беше последвана и от Великобритания – Европейският съюз (ЕС) обмисля подобна стъпка.

Фон дер Лайен възложи на експертна група да проучи какви мерки трябва да предприеме ЕС за защита на непълнолетните в интернет, след като държави членки, сред които и Франция, настояха за такава забрана, предаде АФП.

Групата, в която участват медицински специалисти и представители на родителите, се събра за последен път днес и ще представи своите препоръки на 13 юли.

„Младите хора се сблъскват с проблемно съдържание в интернет – от реч на омразата, през натиск, свързан с външния вид, до неочаквано насилие – това е ясен сигнал, че е време за промяна“, заяви Фон дер Лайен

Тя вече е изразявала личната си подкрепа за ограничаване на достъпа на децата до социалните мрежи и каза, че през лятото може да бъде представено законодателно предложение.

Комисията, която действа като регулатор в областта на цифровите технологии в ЕС, публикува днес проучване, разкриващо „прекомерно“ използване на устройства и социални мрежи от тийнейджъри на възраст от 13 до 18 години.

Проучването установи, че почти всеки трети тийнейджър изрично е посочил, че се чувства стресиран, тъжен или социално изолиран заради социалните мрежи. То показа също, че една четвърт от подрастващите се сблъскват с реч на омраза, а почти същият брой виждат съдържание, което ги принуждава да изглеждат по определен начин или да следват определени стандарти за външния вид, описани като примери за „вредно или обезпокоително съдържание“.