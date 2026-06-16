Тръмп: Сирия ще се справи по-добре от Израел с озаптяването на „Хизбула“

Американският президент Доналд Тръмп не крие раздразнението си от израелската военна кампания в Ливан, като намекна, че Сирия ще се справи по-добре с борбата срещу „Хизбула“ там, съобщава Bloomberg.

По думите на държавния глава кампанията на Израел срещу подкрепяната от Иран милиция почти е опропастила мирните преговори с Техеран. Предложението на Тръмп, отправено в рамките на среща по време на форума на Групата на седемте, е ясно предупреждение към Израел – Сирия е дългогодишен противник на еврейската държава и нейните лидери са дълбоко подозрителни към новата власт в Дамаск.

„Предложих на Израел да остави Сирия да се погрижи за „Хизбула“, заяви Тръмп във вторник. „Не съм доволен от начина, по който Израел се справя с Ливан и с „Хизбула“. Те трябваше да могат да свършат работата по-бързо. Това продължава вечно и когато това става, хвърля лоша светлина върху голямата сделка, а това е сделката с Иран“, коментира той.

Думите му са факт дни след като САЩ и Иран обявиха временно примирие, в рамките на което да бъде отворен отново Ормузкият проток. Това е голяма крачка към потенциалното окончателно прекратяване на 15-седмичната война, при която загинаха хиляди хора и светът изпадна в енергийна криза.

Според Тръмп споразумението може да оцелее, ако Израел продължи атаките си в Ливан, но отново изрази недоволство от израелския премиер Бенямин Нетаняху.

„Имам страхотни отношения с Биби (както е наричан Нетаняху на галено, бел. ред.), но сега Биби трябва да е по-отговорен, що се отнася до Ливан“, каза американският президент.

Междувременно Тръмп заяви в рамките на форума във френския град Евиан, че споразумението с Иран минава във втора фаза, цитиран от Ройтерс.

„Имаме договорка с Иран и тя би трябвало да бъде успешна. Тя минава във втора фаза, която според мен ще бъде значително по-лесна“, отбелязва Тръмп, цитиран от БТА. „Не инвестираме никакви пари в Иран“, допълни още той.

Според Тръмп в споразумението с Иран ясно се посочва, че Техеран няма да притежава ядрено оръжие. „Единственото, което наистина има значение за мен, е Иран никога да не притежава ядрено оръжие, и това е казано съвсем ясно“, заяви той пред репортери във Франция.

„Адът ще се стовари“ върху Иран, ако правителство има намерение да придобие ядрено оръжие, добави той.